موعد مباراة العودة بين الوداد المغربي وصن داونز في نهائي دوري السوبر ليج الأفريقي، والقنوات الناقلة

يستعد نادي الوداد المغربي لخوض مواجهة قوية، مصيرية وحاسمة على أرض صن داونز في إطار مباراة الإياب بدوري الأبطال الأفريقي 2023، مساء الأحد 12 نوفمبر الجاري على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب أفريقيا، يقترب الوداد المغربي من التتويج بلقب دوري السوبر الأفريقي للمرة الأولى، وذلك بعد فوزه في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، كما يتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة الحاسمة للمنافسة على اللقب القاري المرموق، ومن خلال السطور التالية سوف نستعرض لكم أهم التفاصيل الخاصة بالمباراة.

موعد مباراة العودة بين الوداد وصن داونز

صن داونز ضد الوداد في عودة نهائي الدوري الإفريقي

قد استهل فريق صن داونز مشواره التاريخي في دوري الأبطال الأفريقي بقوة، حيث تمكن من التأهل إلى النهائي بعد تحقيق نتائج إيجابية في مراحل البطولة، حيث بدأت الرحلة بفوز مهم على بيترو أتلتيكو الأنجولي في ربع النهائي بنتيجة 2-صفر في لقاء الذهاب، تلاه التعادل السلبي في لقاء الإياب، وبعد ذلك، تجاوز صن داونز العقبة الكبيرة بالتفوق على الأهلي المصري في نصف النهائي بفوز بهدف دون رد في المباراتين ذهاباً وإياباً.

من جهة أخرى، حقق الوداد المغربي تأهله إلى النهائي بعد تخطي عقبة إنيمبا النيجيري والترجي التونسي، حيث بدأ الوداد مشواره بفوز صعب على إنيمبا بهدف نظيف في مباراة الذهاب، وتأكيد التأهل بفوز بثلاثة أهداف في لقاء الإياب، وفي نصف النهائي، قدّموا أداءً قويًا ليتأهلوا بركلات الترجيح بعد التعادل في المباراتين.

هذه المواجه مصيرية لكلا الفريقين، حيث أن الفريقان يسعيان لتحقيق الانتصار في هذه المباراة النهائية والتتويج بلقب دوري الأبطال الأفريقي.

موعد مباراة الاياب بين الوداد المغربي وصن داونز

تبحث جماهير وعشاق كرة القدم في الشرق الأوسط والوطن العربي عن موعد لقاء الوداد وصن داونز في إياب نهائي دوري السوبر الإفريقي، في نسخته الأولى، حيث من المقرر أن تُقام المباراة الحاسمة بين الفريقين يوم الأحد الموافق الثاني عشر (12) من شهر نوفمبر تشرين الثاني على أرض ملعب لوفتوس فيرسفيلد -Loftus Versfeld Stadium-في بريتوريا بجنوب إفريقيا، والتي من المنتظر أن تنطلق صافرة الحكم لبداية المباراة حسب توقيتات المدن التالية:

تنطلق صافرة الحكم لبداية مباراة الوداد وصن داونز في عودة نهائي دوري السوبر الإفريقي في تمام الساعة الثانية (2) عصراً بتوقيت المغرب العربي وتونس والجزائر والبرتغال وانجلترا .

بينما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة (3) عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية والعاصمة الليبية طرابلس والخرطوم.

فيما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة (4) عصراً بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وفلسطين والعراق والاردن وسوريا واليمن والصومال.

كما تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة (5) مساءً بتوقيت الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

عشاق الساحرة المستديرة وبطولة السوبر الإفريقية في كل مكان، يُمكنكم مشاهدة مباراة الإياب بين الوداد وصن داونز في النهائي عبر عدة قنوات عربية متنوعة، حيث يتصدر القائمة قناة الرياضية المغربية “Arryadia” بجودة SD/HD، إلى جانب قناة “أبو ظبي الرياضية 1″، وقناة “beIN Sports HD” المفتوحة، إضافة إلى قناة “ON Time Sports 2 HD”، وقناة “SSC HD” السعودية، وعلاوة على قناة AD SPORTS 1 الإماراتية. لمتابعة البث المباشر عبر الإنترنت، يُمكنكم زيارة حسابات “أبو ظبي الرياضية” وبي إن سبورتس والرياضية المغربية على “يوتيوب”، كما يُمكن متابعة المباراة عبر تطبيقات “شاهد” و “تود” و “Starzplay”، بالإضافة إلى زيارة الموقع الرسمي لقنوات “أبو ظبي الرياضية”.

وسيقدم المعلق الرياضي المتميز محمد العدالي تعليقًا حيويًا على المباراة عبر القناة المغربية Arryadia SD/HD.