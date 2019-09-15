موعد مباراة العودة بين الأهلي ضد كانو سبورت الغيني

النادي الأهلي زعيم أفريقيا صاحب العدد الأكبر في التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ انطلاقها برصيد 8 بطولات،يفوز بنتيجة 2 – 0 على بطل غينيا الاستوائية، فريق كانو سبورت في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 – 2020.







مشوار الفريقان فى البطولة

يلعب النادي الأهلي دور ال32 من البطولة، بعد فوزه علي نادى اطلع بره في الدور التمهيدي، في مباراة الذهاب برباعية نظيفة، وفوزه فى مباراة الإياب بنتيجة 9 أهداف مقابل لا شئ، لتكون حصيلة المبارتين 13 هدف للنادي الأهلي وعجز الفريق السوداني عن المساس بشباك المارد الأحمر، بينما يلعب فريق كانو سبورت دور ال32 من البطولة، بعد فوزه على أرضه فى مباراة الذهاب على فريق ميكيلي 70 انديرتا الأثيوبي بهدف نظيف، وانتهاء مباراة الإياب فى أثيوبيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليتأهل الفريق الغيني إلي دور ال32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.







النادي الأهلي يعاني من سوء التوفيق في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد خروجه من البطولة الماضية علي يد فريق صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية، بعد خسارة مهينة للنادي الأهلي بخمسة اهداف مقابل لا شئ في مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا، والتي تعد الخسارة الأكبر للنادي الأهلي طوال تاريخه في دوري أبطال أفريقيا، وانتهت مباراة الإياب في مصر بنتيجة 1-0 للنادي الأهلي ليودع البطولة مبكرا.

لذا يطمح النادي الأهلي وبقوة للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام، ليرضي جماهيره الغاضبة من الخروج الإفريقي، كذلك تعتبر هذه المباراة هي الثانية لمدربه الجديد السويسري فايلر، بعد توليه منصب القيادة الفنية للمارد الأحمر من أسابيع قليلة، لذا يطمح المدرب الجديد ليثبت جدارته بقيادة أفضل أندية أفريقيا النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلي وكانو سبورت الغيني

يلتقي النادي الأهلي بفريق كانو سبورت في مباراة العودة يوم الجمعه الموافق27 -9-2019 في مصر، ولكن لم يتم الإعلان حتي الان عن توقيت المباراة.