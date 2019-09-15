موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة في تصفيات كأس العالم

متى موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، ويستضيف منتخب العراق منتخب هونج كونج يوم 10 أكتوبر 2019 القادم، ومباراة ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من التصفيات، تقام مباراة العراق القادمة في تصفيات المونديال ضد هونج كونج على ملعب المدينة الرياضية في البصرة، المباراة القادم لن تقبل القسمة على إثنين، ويتوجب على الأخضر الفوز بها وحصد نقاطها الثلاثة.







ترتيب المجموعة C قبل لعبة العراق وهونج كونج القادمة

قبل مباريات الجولة الثالثة ولعبة العراق وهونج كونج القادمة، يتصدر المنتخب البحريني جدول ترتيب المجموعة الثالثة وله 4 نقاط من فوز وتعادل، منتخب إيران يحل في المركز الثاني وله 3 نقاط ولعب مباراة واحدة، منتخب العراق في المركز الثالث وله نقطة واحدة من مباراة وتعادله مع منتخب البحرين بالمنامة 1-1، منتخب كمبوديا وهونج كونج في المركزين الرابع والخامس على الترتيب وكل منتخب لديه نقطة واحدة من مباراتين.







موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة في تصفيات المونديال

كل الجماهير ستتمكن من مشاهدة مباراة العراق القادمة ضد هونج كونج المرتقبة عبر القناة العراقية الرياضية الفضائية المفتوحة، يذكر أن بطل تلك المجموعة يتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات، بينما يتنافس صاحب المركز الثاني على أفضل أربعة منتخبات في هذا المركز على مستويات المجموعات الثمانية، موعد مباراة العراق وهونج كونج القادمة في الأوقات التالية:

الساعة 7 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 8 مساء بتوقيت دبي.