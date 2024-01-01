موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية 2024 والقنوات الناقلة.. تجربة مفيدة للأخضر قبل كأس آسيا

يلتقي منتخب العراق الأول لكرة القدم، مع نظيره الكوري الجنوبي لكرة القدم، في مباراة ودية، ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2024، هذا وقد كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم عن موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية والتي تُقام يوم السبت 6 يناير 2024، وعن القنوات الناقلة للعبة منتخب العراق الهامة في الإمارات.

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هذا ويخوض الأخضر العراقي معسكر خارجي في الإمارات قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس آسيا، هذا ومن المرتقب أن يشارك منتخب كوريا الجنوبية بكامل نجومه أمام العراق في تلك المباراة وفي مقدمتهم نجم توتنهام والدوري الإنجليزي هيونج سون مين، ونجم ولفرهامبتون المتألق هوانج هي تشان.

موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية في الإمارات والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية في الإمارات قناة الرابعة العراقية وقناة أبوظبي الرياضية، هذا ويشارك منتخب العراق في كأس أمم آسيا 2024 ضمن المجموعة الرابعة، تلك المجموعة التي تضم إلى جانب الأخضر منتخبات اليابان وإندونيسيا وفيتنام.

توقيت لعبة العراق وكوريا الجنوبية الودية في الإمارات

المباراة سوف تكون تجربة قوية للمنتخب العراقي، حيث يعتبر المنتخب الكوري أحد المنتخبات المرشحة للفوز ببطولة كأس أمم آسيا، مجموعة كوريا الجنوبية في كأس آسيا هي المجموعة الخامسة وتضم الأردن والبحرين وماليزيا، موعد مباراة العراق وكوريا الجنوبية الودية يوم السبت 6 يناير 2024 في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 8 مساء بتوقيت العراق والسعودية.

الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.