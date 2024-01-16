يلتقي منتخب العراق لكرة القدم مع اليابان، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس آسيا المقام في دولة قطر في الفترة ما بين 12 يناير وحتي 10 فبراير المقبل، ويسعي منتخب العراق لمواصلة مشواره في البطولة، وخاصة بعد الفوز على اندونيسيا في الجولة الأولى بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما فاز منتخب اليابان على فيتنام في مباراة الجولة الأولى بنتيجة 4-2.

موعد مباراة العراق واليابان في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق واليابان

تقام مباراة العراق واليابان على إستاد المدينة التعليمية يوم الجمعة 19 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت العراق والسعودية وقطر، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة beIN SPORTS AFC، أحد مجموعة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، أو علي قناة الكأس الرياضية القطرية، ويمكن مشاهدة المباراة عبر تطبيق تود.

التشكيل المتوقع لمنتخب العراق

قد يعتمد مدرب العراق على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي- سعد ناطق- علي عدنان-ميرضاش دوسكي.

خط الوسط : أسامة رشيد – إبراهيم باشا – أمير العماري – علي جاسم.

خط الهجوم : مهند علي – أيمن حسين.

ترتيب مجموعة العراق في كأس أسيا

يشارك منتخب العراق في المجموعة الرابعة في كأس أسيا بجانب فيتنام واليابان وإندونيسيا، ويتصدر منتخب اليابان قائمة المجموعة بثلاث نقاط بالتساوي مع العراق صاحب المركز الثاني، ولكن يتفوق اليابان بفارق الأهداف، ويأتي منتخب فيتنام في المركز الثالث بدون نقاط، واندونيسيا في المركز الرابع.