موعد مباراة العراق والهند في بطولة تايلند الودية 2023.. والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب العراق مع نظيره منتخب الهند في مباراة قوية على الرغم من إنها ودية، إلا إنها مواجهة حماسية يسعى من خلالها كلا الطرفين عن تجهيز اللاعبين والاستعداد بقوة لأمم آسيا، ونقدم لكم من خلال موقعنا كل ما يخص أحداث هذا اللقاء الموعد والقنوات الناقلة في السطور التالية.

مباراة العراق والهند

موعد مباراة العراق والهند

ويواجه المنتخب العراقي نظيره المنتخب الهندي في تايلاند نظرًا لأنها البلد المستضيف لفعاليات هذه البطولة الودية، وتم تحديد غدًا الخميس 7 سبتمبر الجاري موعدًا لإقامة المباراة، ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرته معلنًا عن بداية اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والعراق والأردن والكويت.

القنوات الناقلة لمباراة العراق والهند

وتم تحديد القناة العراقية الرياضية لتبث أحداث مباراة العراق ضد الهند، إذ ستكون هي الناقل لهذه المواجهة.

ويستعد أسود الرافدين من خلال تلك البطولة الدولية القوية للوقوف على مستوى جميع اللاعبين، قبل خوض منافسات نهائيات قارة آسيا، إضافة لتصفيات كأس العالم 2026 المحدد لها أن تنطلق في شهر نوفمبر المقبل، لذلك يسعى المدير الفني للمنتخب العراقي في استغلال الفترة التحضيرية الحالية، من أجل معرفة عناصر القوة والضعف في تشكيلة المنتخب.

وتضم هذه البطولة الدولية التي شارك بها منتخب العراق 4 منتخبات، إذ يتواجد أيضاً منتخب تايلاند والهند ولبنان، ويفتتح أسود الرافدين البطولة بمواجهة أصحاب الديار المنتخب التايلاندي.

وتعد هذه البطولة تحضيرية بالنسبة للمنتخبات الأربعة قبل انطلاق منافسات تصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات أمم آسيا 2023، إذ يرغب المنتخب العراقي في استعادة الأمجاد والظهور بشكل جيد في بطولة القارة الصفراء والمنافسة على إحراز اللقب الغائب عن خزائن المنتخب منذ سنوات، ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر البطولة في الفترة ما بين 12 يناير المقبل وحتى 12 فبراير.

وكان قد صرح كاساس المدير الفني لمنتخب العراق في مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد أمام الهند