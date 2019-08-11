موعد مباراة العراق والبحرين القادمة والقنوات الناقلة “نهائي بطولة غرب آسيا 2019”

تحدد طرفي المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا 2019، حيث تترقب كل الجماهير موعد مباراة العراق والبحرين النهائية القادمة لتلك البطولة القوية المقامة الان بالعراق، موعد نهائي بطولة غرب آسيا 2019 سيكون يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2019 الجاري، ولقاء قوي مرتقب على اللقب التاسع من تلك البطولة، منتخب العراق فاز بنهائي غرب آسيا من قبل مرة واحدة من قبل عام 2002، بينما لم يفوز منتخب البحرين بتلك البطولة من قبل، يذكر أن منتخب إيران هو أكثر المنتخبات فوزا بتلك البطولة بعدد 4 بطولات، بينما حقق لقب البطولة مرة واحدة العراق وسوريا والكويت والبحرين.

موعد مباراة العراق والبحرين في نهائي بطولة غرب آسيا 2019 والقنوات الناقلة

ستتمكن كل الجماهير من مشاهدة البث المباشر لنهائي كأس غرب آسيا 2019 يوم الأربعاء عبر قنوات مفتوحة فضائية مجانية، حيث تذيع المباراة قناة العراق الرياضية وقناة الأردن الرياضية، يذكر أن نظام البطولة ينص بأن يلتقي بطل المجموعة الأولى مع بطل المجموعة الثانية في المباراة النهائية، منتخب العراق تصدر مجموعته الأولى بعد الفوز بثلاثة مباريات والتعادل في مباراة، منتخب البحرين أنهى دور المجموعات بطلا للمجموعة الثانية بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة، موعد مباراة العراق والبحرين النهائية سيكون عند الساعة 7.30 مساء بتوقيت العراق والبحرين والسعودية.