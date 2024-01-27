يلتقي العراق مع الأردن في مباراة الدور 16 من كأس أسيا 2023 المقام في قطر، وستكون هذه المباراة واحدة من ضمن المباريات الهامة لدى الفريقين حيث يطمح كل فريق في الفوز على الآخر من أجل الوصول إلى دور ربع النهائي، وتأهلت العراق بعد تصدر قائمة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط.

موعد مباراة العراق والاردن في الدور 16 من كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة العراق والأردن

تقام مباراة العراق والاردن على ستاد خليفة يوم الاثنين القادم الموافق 29 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت العراق وقطر والأردن والسعودية، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة BEin sport afc، إحدى مجموعة قنوات شبكة بي إن سبورتس القطرية التي تمتلك حقوق بث مباريات كأس أسيا، ويمكن مشاهدة المباراة على شبكة الإنترنت من خلال تطبيق تود.

تشكيل العراق المتوقع أمام الأردن

قد يعتمد مدرب منتخب العراق على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي- سعد ناطق- علي عدنان-ميرضاش دوسكي.

خط الوسط : أسامة رشيد – إبراهيم باشا – أمير العماري – علي جاسم.

خط الهجوم : مهند علي – أيمن حسين.

جدول الترتيب النهائي لمنافسات المجموعة الرابعة باختتام منافسات مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023 التي تستضيفها دولة قطر.#هيا_اسود#معا_ننمو#مصرف_الجنوب_الإسلامي pic.twitter.com/SvjlHoeGTC — IRAQ F.A. (@IRAQFA) January 24, 2024

تشكيل الأردن المتوقع

من المتوقع أن يبدأ مدرب الأردن المباراة بالتشكيل التالي:-