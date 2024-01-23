يلتقي منتخب العراق لكرة القدم مع فيتنام في مباراة الجولة الثالثة والأخيرة بكأس أسيا المقام في قطر 2023، وستكون هذه المباراة واحدة ضمن المباريات الهامة لمنتخب العراقي حيث يسعى للفوز من أجل الحفاظ علي صدارة المجموعة وخاصة بعد ضمان التأهل إلي الدور 16 من البطولة بعد الفوز على اليابان في مباراة الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة العراق القادمة ضد فيتنام في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة العراق وفيتنام في كأس أسيا 2023 على ملعب جاسم بن حمد، يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت العراق والسعودية وقطر، وفي تمام الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport afc، التي تمتلك حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط، ويمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود.

التشكيل المتوقع للعراق

قد يعتمد مدرب منتخب العراق لكرة القدم على التشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي- سعد ناطق- علي عدنان-ميرضاش دوسكي.

خط الوسط : أسامة رشيد – إبراهيم باشا – أمير العماري – علي جاسم.

خط الهجوم : مهند علي – أيمن حسين.

ترتيب مجموعة العراق

تشارك العراق في المجموعة الرابعة في كأس أسيا بجانب فيتنام واليابان وإندونيسيا، وتتصدر العراق حتى الآن قائمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما تأتي اليابان في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، واندونيسيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وفيتنام في المركز الرابع بدون نقاط.