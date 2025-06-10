موعد مباراة السويد ضد الجزائر اليوم.. وموقف ثنائي الترجي التونسي

يتواجد منتخب الجزائر ضيفا على منتخب السويد فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، في المباراة الودية الدولية التي تجمعهما على ملعب فرينذر أرينا بالعاصمة السويدية ستوكهولم.

ويهدف فلاديمير بيتكوفتيش، المدير الفني لمنتخب الجزائر، لإستمرار تحضيراته استعدادا لتصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا في نهاية العام الجارى، بعدما تغلب على رواندا الخميس بنتيجة 2-1 وديًا، وكان منتخب السويد قد تغلب على المجر بهدفين دون رد وديًا فى المباراة التى جمعتهما يوم الجمعة الماضى على ملعب بوشكاش أرينا.

يذكر أن بعثة منتخب الجزائر وصلت إلى ستوكهولم مساء الأحد بعد خوض حصة تدريبية في الجزائر قبل السفر استعدادا لمباراة اليوم، وقرر المدير الفنى استبعاد ثنائى الترجى التونسى يوسف بلايلى ومحمد أمين توجاى للاتحاق بمعسكر عملاق تونس استعدادا لمشاركته فى كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة منتخب الجزائر

وتشمل قائمة منتخب الجزائر فى مباراة اليوم 27 لاعبًا وجاءت كالتالى:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط، أليكسيس قندوز، أنتوني ماندريا.

الدفاع: ريان آيت نوري، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، محمد فارسي، كيفين قيتون، جوان حجام، محمد أمين مداني، عيسى ماندي.

الوسط: حيماد عبدلي، حسام عوار، إسماعيل بن ناصر، نبيل بن طالب، هشام بوداوي، فارس شايبي، إبراهيم مازا، رامز زروقي.

الهجوم: محمد أمين عمورة، سعيد بن رحمة، ياسين بن زية، بغداد بونجاح، أمين شياخة، أمين جويري، أنيس حاج موسى، رياض محرز.