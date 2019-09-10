موعد مباراة السودن ونيجيريا الأولمبي اليوم في تصفيات طوكيو 2020

موعد مباراة السودان ونيجيريا الأولمبي اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 ومباراة الإياب من المرحلة الأخيرة المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، حيث تتساءل الجماهير عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب السودان الأولمبي اليوم وهل ستكون منقولة أم غير منقولة، من الجدير بالذكر أن الفائز في نتيجة مباراتي الذهاب والعودة بين السودان ونيجيريا يتأهل مباشرة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 تحت 23 سنة والتي تقام في مصر، تلك البطولة المؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.







بخصوص القنوات الناقلة لمباراة السودان ونيجيريا الأولمبي فحتى الان لم يتم الإعلان عن إي شئ يخص البث المباشر لتلك المباراة، وهو ما يعني حتى الأن أنها غير مذاعة، وسنتابع معكم تطورات وأخبار إذاعة تلك المباراة الهامة، تقام المباراة اليوم في نيجيريا حيث يحل الأولمبي السوداني ضيفا على النسور الخضر، هذا وتأمل الجماهير السودانية ان يحقق منتخبها الأولمبي التفوق على نظيره النيجيري ويتأهل لنهائيات أمم أفريقيا.

موعد مباراة السودان ونيجيريا الأولمبي اليوم 10 سبتمبر 2019







هذا ويذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت بالخرطوم، قد شهدت فوز منتخب السودان بهدف دون رد أحرزه نجم الهجوم المتميز ولاء الدين موسى، حكم مباراة اليوم هو الدولي الغيني بانجالي كوناتي، من المرتقب أن يدعم المنتخب النيجيري جماهير كبيرة من ملعب المباراة، وعلى نجوم منتخب السودان الثقة في قدراتهم وتأكيد تفوقهم، موعد مباراة السودان ونيجيريا الأولمبي اليوم في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت السودان.

الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 7 مساء بتوقيت الإمارات.