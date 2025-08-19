موعد مباراة السودان والسنغال في بطولة أمم إفريقيا للمحليين والقنوات الناقلة

تتجه أنظار كل جماهير كرة القدم الإفريقية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب أمان ستاديوم بزنجبار، حيث يلتقي منتخب السودان بنظيره المنتخب السنغالي في الجولة الثالثة والحاسمة من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2025.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والخرطوم.

القنوات الناقلة لمباراة السودان والسنغال

وسوف تذاع المباراة عبر شبكة قنوات bein sports الناقل الحصري لبطولة أمم أفريقيا 2025.

السودان بثقة الانتصار الكبير

ويدخل المنتخب السوداني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في اللقاء الماضي على المنتخب النيجيري بأربعة أهداف دون رد أحرزهم والي الدين خضر في الدقيقة 44 من علامة الجزاء واللاعب عبدالرزاق عمر يعقوب أحرز هدفين، هدف في الدقيقة 55 وآخر في الدقيقة 62، بينما أحرز المنتخب النيجيري هدف بالخطأ في مرماه.

السنغال حامل اللقب

بينما يدخل المنتخب السنغالي اللقاء بعدما تعادل في المباراة الماضية أمام منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية بتعادل إيجابي بهدف لكل منهما، وأحرز هدف المنتخب السنغالي الوحيد اللاعب سامب لايوس في الدقيقة 82 من اللقاء.

ترتيب مجموعات البطولة

المجموعة A

1. كينيا – 10 نقاط

2. المغرب – 9 نقاط

3. الكونغو الديموقراطية – 6 نقاط

4. أنجولا – 4 نقاط

5. زامبيا- 0 نقاط.

المجموعة B

1. تنزانيا – 10 نقاط

2. مدغشقر – 7 نقاط

3. موريتانيا – 7 نقاط

4. بوركينا فاسو – 3 نقاط

5. إفريقيا الوسطى – 1 نقطة

المجموعة C

1. أوغندا – 7 نقاط

2. الجزائر – 6 نقاط

3. جنوب أفريقيا – 6 نقاط

4. غينيا – 4 نقاط

5. النيجر – 2 نقطة.

المجموعة D

1. السودان – 4 نقاط

2. السنغال – 4 نقاط

3. الكونغو – 2 نقطة

4. نيجيريا – 0 نقاط.