موعد مباراة السعودية ومنغوليا في تصفيات كأس أسيا تحت 23 عام 2023-9-6 والقنوات الناقلة وقائمة النسور للقاء

يبدأ النسور الخضر مشوار الحفاظ على لقبه لبطولة أسيا للمنتخبات الأوليمبية لأقل من 23 عام، عندما يحين موعد مباراة السعودية ومنغوليا ضمن مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس أسيا للمنتخبات الأوليمبية، التي ستقام على الأراضي القطرية العام المقبل في الفترة من 15 -4 – 2023 حتى يوم 3 مايو 2023، والتي ستأهل لأول مرة إلي أولمبياد باريس 2024 لذا فالمباراة هامة للسعودية وتضم المجموعة بجوار المنتخبين كلاً من منتخب لبنان ومنتخب كمبوديا، تقام مباريات المجموعة في الأراضي السعودية بالكامل، وتلعب في نفس اليوم مباراة سوريا ضد عمان في الأردن لحساب نفس التصفيات، كما تنقل من خلال قنوات ssc الرياضية وفيما يلي التوقيت وقائمة السعودية لخوض التصفيات الهامة.

صورة مدرب منتخب السعودية يتحدث مع لاعبيه المصدر موقع المنتخب السعودي

موعد المباراة

تقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في مدينة أبها يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر في الأوقات التالية.

16.00 : الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش.

17.00 : الخامسة بتوقيت دول تونس/ المملكة المغربية/ الجزائر.

18.00 : الساعة السادسة مساءً بتوقيت كلاً من السودان/ ليبيا/ فلسطين.

19.00 : الساعة السابعة مساءً بتوقيت كلاً من السعودية، مصر/ الكويت/ قطر/ العراق.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد منغوليا تحت 23 عام

تنقل المباراة عبر قنوات ssc السعودية وكذلك عبر المنصات الرقمية للاتحاد الأسيوي لكرة القدم على يوتيوب.

تدريبات استعدادات الأوليمبي السعودي للقاء

قائمة منتخب السعودية لخوض التصفيات الأسيوية

ضم المدير الفني السعودي سعد الشهري 24 لاعب لخوض المباريات، التي ستقام ضمن تصفيات كأس أسيا للشباب تحت 23 عام وجاءت القائمة كما يلي.

🏆 التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024

__ لنتعرف على قائمة أخضر "تحت 23 عامًا" 💪✅!

🔗 https://t.co/JjdYq2RdHw .#AFCU23 | #الطريق_إلى_باريس pic.twitter.com/hBWybhDVp4 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 2, 2023

موعد مباريات المجموعة العاشرة التي تضم السعودية

المباراة الموعد ملعب اللقاء لنان& كمبوديا 6 سبتمبر الساعة 16.00 بتوقيت مكة مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز السعودية& منغوليا 6 سبتمبر الساعة 19.00 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز منغوليا& كمبوديا 9 سبتمبر الساعة 16.00 مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز السعودية& لبنان 9 سبتمبر الساعة 19.00 ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز منغوليا& لبنان 12 سبتمبر الساعة 16.00 ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز السعودية & كمبوديا 12 سبتمبر الساعة 19.00 بتوقيت مكة ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز

مـن جـبـال أبــهــا ⛰️

والطبيعـة الخلابـة 💚 إليكم جدول مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 🌟👇#AFCU23 pic.twitter.com/2iVlCDXWPt — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 2, 2023

بطاقة المباراة