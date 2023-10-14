موعد مباراة السعودية ومالي الودية 2023 والقنوات الناقلة

يواجهة منتخب السعودية نظيرة منتخب مالي لكرة القدم، وذلك ضمن المباريات الودية التي يخوضها المنتخب السعودي في البرتغال وذلك استعداداً لبطولة أمم اسيا 2024 المقامة في دولة قطر في شهر يناير القادم، بينما يستعد منتخب مالي لبطولة الأمم الافريقية والتي تقام في شهر يناير 2024، وتعادل منتخب السعودية مع نيجيريا بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي جمع الفريقين أمس.

موعد مباراة السعودية ومالي

تقام مباراة السعودية ومالي على استاد مونيسيبال دي بورتيماو في البرتغال، يوم الثلاثاء القادم الموافق 17 أكتوبر 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيتم إذاعة المباراة علي قناة SSC1 HD الرياضية السعودية والتي امتلكت حقوق بث المباراة.

وستقام بطولة أمم آسيا في دولة قطر في الفترة ما بين 12 يناير وحتي 10 فبراير، ويلعب المنتخب السعودى لكرة القدم في المجموعة السادسة بجانب كل من عمان وتايلاند وقرغيزستان.

التشكيل المتوقع للسعودية

في حراسة المرمى:محمد العويس

في خط الدفاع:زكريا هوساوي – علي البليهي – حسان تمبكتي – سعود عبد الحميد

وسط الملعب:سلمان الفرج – محمد كنو

في الهجوم:عبد الرحمن غريب – سالم الدوسري – فراس البريكان – عبد الله الحمدان

والجدير بالذكر بأن المنتخب السعودي لكرة القدم حصل على لقب كأس أمم آسيا ثلاث مرات، ليكون ثاني أكبر منتخب حصل على اللقب في القارة بعد منتخب اليابان والذي فاز به 4 مرات.