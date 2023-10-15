موعد مباراة السعودية ومالي الودية بتوقيت السعودية والمنتخب السعودي ضد مالي في مواجهة مرتقبة

يواجه المنتخب السعودي نظيره منتخب مالي في مواجهة ودية ضمن التوقف الدولي عقب مباراة السعودية مع نيجيريا في محاولات من جانب مانشيني، المدير الفني الإيطالي الجديد للمنتخب الإيطالي والذي يسعى للوصول إلى تشكيل السعودية خاصة في كأس أسيا القادمة والمقرر لها في الدوحة الشتاء المقبل.

موعد مباراة السعودية ومالي

موعد مباراة السعودية ومالي الودية

موعد مباراة السعودية ضد مالي

المباراة الموعد القنوات الناقلة مباراة السعودية ومالي الثلاثاء الساعة 6 مساء قنوات SSC السعودية

يذكر أن مباراة السعودية ومالي تقام الثلاثاء الساعة 6 مساء على ملعب مونيسيبال دي بورتيماو في الرتغال في واحدة من المباريات القوية للمنتخب السعودي، كان منتخب السعودية قد تعادل أمام نيجيريا في المباراة الأولى له في التوقف الدولي، ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على مالي.

تعادل مقلق للسعودية أمام نيجيريا

كان المنتخب السعودي قد تعادل أمام نيجيريا بهدفين لكل منتخب في المباراة الودية والتي أقيمت على ملعب بورتيماو في البرتغال ضمن المعسكر الإعدادي للأخضر السعودي في مواجهة قوية للسعودية أمام مالي.

– صور من التمارين الاسترجاعية 📸 pic.twitter.com/YAjm1Mcdz0 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) October 14, 2023

تشكيل السعودية المتوقع أمام مالي

من المتوقع أن يبدأ مانشيني مباراة السعودية ومالي بتشكيل مكون من:

محمد العويس وناصر الدوسري وعلي البليهي وعبد الإله العمري وحسان تمبكتي وعبد الله الخيبري وعلي هزازي وفيصل الغامدي وعبد الله الحمدان وفهد المولد وفراس البريكان ويسعى مانشيني للوصول إلى التشكيلة الرسمية للمنتخب السعودي أمام مالي.

توقعات نتيجة مباراة السعودية ومالي

يتوقع الجميع أن ينجح المنتخب السعودي في الفوز على مالي خاصة وأن مالي أقل قوة من منتخب نيجيريا ويسعى مانشيني إلى رفع مستوى لاعبيه خاصة وأن الوديات الأخيرة للمنتخب السعودي لم تكن أفضل شئ.