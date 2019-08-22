موعد مباراة السعودية ومالي الودية القادمة، والقنوات الناقلة

متى موعد مباراة السعودية ومالي الودية القادمة وما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب السعودية أسئلة تشغل تفكير الكثيرين حول تلك المباراة، نجيب عليها من خلال هذا التقرير الرياضي مع موقع “نجوم مصرية”، حيث يستضيف منتخب السعودية الأول نظيره منتخب مالي يوم الخميس 5 سبتمبر 2019، في أول لقاء للأخضر السعودي تحت قيادة مديره الفني الفرنسي الجديد “هيرفي رونار”، حيث يستعد الأخضر من خلال تلك المباراة لبداية تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية.

تقام مباراة السعودية ومالي القادمة الودية على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وبعد تلك المباراة ونهاية معسكر الأخضر التدريبي، تسافر بعثة المنتخب لمدينة المنامة العاصمة البحرينية، لتخوض المباراة الافتتاحية لتصفيات كأس العالم مونديال 2022 ضد منتخب اليمن، تلك المباراة التي تقام يوم 10 سبتمبر 2019 على ملعب البحرين الوطني.

موعد مباراة السعودية ومالي القادمة والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة للمباراة مباشرة على الهواء، فمن المرتقب أن تكون المباراة منقولة عبر قناة KSA spor الفضائية المجانية، المباراة ستكون ضمن أيام الفيفا ومباراة دولية معتمدة، يشارك المنتخبين السعودي والمالي بكل نجومهما، موعد مباراة السعودية ومالي القادمة يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.