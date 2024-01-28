موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في الدور 16 من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب السعودية لمواجه كوريا الجنوبية في مباراة الدور 16 من كأس آسيا قطر 2023، وهذه المباراة واحدة ضمن أهم المباريات للمنتخب الأخضر، حيث يسعى السعودية للوصول إلى الدور 8 وحصد اللقب هذا العام، وتأهل منتخب السعودية إلي الدور 16 بعد أن استطاع تصدر قائمة المجموعة السادسة، بينما وصل منتخب كوريا الجنوبية إلى ثمن النهائي بعدما حصل على وصافة المجموعة الخامسة.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في الدور 16 من كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد المباراة

تقام مباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية على استاد المدينة التعليمية يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يناير 2024، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة علي قناة bein sport afc، ويمكن مشاهدة المباراة على تطبيق تود.

تشكيل السعودية المتوقع

يتوقع أن يعتمد مدرب منتخب السعودية على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمي: أحمد الكسار

خط الدفاع :سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي

وسط الملعب: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري

في الهجوم :صالح الشهري، سالم الدوسري، سامي النجعي.

الإعداد يتواصل استعدادًا لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية 🔝🎥 pic.twitter.com/mFDrF7UjcB — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 28, 2024

والجدير بالذكر بأن منتخب السعودية شارك في المجموعة السادسة بجانب تايلاند وعمان قيرغيزستان، واستطاع المنتخب السعودي الفوز في مباريتين والتعادل في مباراة بدور المجموعات وتصدر قائمة المجموعة برصيد 7 نقاط.

بينما شاركت كوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة بجانب الأردن والبحرين وماليزيا، وحصلت على وصافة المجموعة برصيد 5 نقاط بعد فوز مباراة وتعادل مباراتين