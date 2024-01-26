موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور ال16 من كأس آسيا 2023

يواجه منتخب المملكة العربية السعودية نظيره منتخب كوريا الجنوبية ضمن منافسات دور ال 16 من كأس آسيا 2023، في مباراة قوية للغاية ينتظرها محبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي المنتخب السعودي بمنتخب كوريا الجنوبية بعد الصعود لدور ال16 وجعل الطموح والآمال كبير لدى الشعب السعودي ومحبي كرة القدم السعودية بعد التطور الكبير في المنظومة الرياضية السعودية.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

وتقام المباراة يوم الثلاثاء القادم الموافق 30 يناير 2024 بالدوحة في تمام الساعة السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والسادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية.