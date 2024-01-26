موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية.. ورابط حجز التذاكر

وقع المنتخب السعودي في صدام ناري ضد كوريا الجنوبية، في ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية، المقامة حاليا في قطر.

المنتخب السعودي - مصدر الصورة: حساب المنتخب السعودي على تويتر

وستقام مباراة السعودية وكوريا الجنوبية، الثلاثاء المقبل، الموافق 30 يناير/كانون ثان الجاري، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد المدينة التعليمية.

وقام حساب “مجلس جمهور المنتخب السعودي” على موقع تويتر، بنشر رابط حجز تذاكر المباراة المرتقبة بين السعودية وكوريا الجنوبية.

لحجز تذاكر المباراة.. ادخل على الرابط التالي https://asiancup2023.qa/ar/tickets

أو (اضغط هنا) وسيتم إدخالك مباشرة لموقع حجز تذاكر المباراة.

وتصدر المنتخب السعودي، جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

أما المنتخب الكوري الجنوبي احتل وصافة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 5 نقاط.

واستهل المنتخب السعودي، مشواره في دور المجموعات، بالفوز 2-1 على عمان، قبل الانتصار بهدفين دون رد 2-0 على قيرغيزستان، قبل التعادل السلبي بدون أهداف أمام تايلاند.

أما منتخب كوريا الجنوبية، بدأ مشواره بالفوز 3-1 على البحرين، قبل التعادل الإيجابي 2-2 أمام الأرن، ثم التعادل المثير 3-3 أمام ماليزيا.

ويتطلع الأخضر السعودي مع مدربه الإيطالي روبرتو مانشيني، لحصد لقب كأس الأمم الآسيوية، والغائب عن خزائن الفريق منذ نسخة 1996.

وتعيش الكرة السعودية، طفرة هائلة، خاصة مع استقدام الكثير من النجوم لدوري روشن السعودي للمحترفين مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ونيمار دا سيلفا وساديو ماني وفيرمينو ورياض محرز وياسين بونو وفابينيو وكانتي.