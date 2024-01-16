يستعد منتخب السعودية للقاء منتخب عمان، في مباراة الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس أسيا المقام في قطر في الفترة ما بين 12 يناير وحتي 10 فبراير المقبل، ويسعي المنتخب السعودي في الحصول علي اللقب هذا العام وخاصة بعد تطور المنتخب بشكل كبير عن السنوات الماضية، ويشارك منتخب السعودية في المجموعة السادسة بجانب تايلاند وقيرغيزستان وعمان.

موعد مباراة السعودية وعمان في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية وعمان

تقام مباراة السعودية ضد عمان علي ستاد خليفة اليوم الثلاثاء 16 يناير 2024، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت قطر والسعودية وعمان، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت الأمارات، والساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية والحاصلة علي حقوق بث مباريات البطولة، وأيضاً علي قناة beIN ASIAN CUP، أحد مجموعة قنواب يي إن سبورتس القطرية، وأيضاً يمكن مشاهدة المباراة علي شبكة الانترنت من خلال تطبيق تود، أو من خلال منصة شاهد vip.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية

قد يعتمد مدرب منتخب السعودية علي التشكيل التالي:-