موعد مباراة السعودية وعمان في كأس آسيا والقنوات الناقلة وتاريخ مواجهات الفريقين

اليوم عشاق كرة القدم العربية والخليجية على موعد هام ومواجهة قوية بين فريقين عربيين في منتهى القوة.

حيث يخوض منتخب السعودية في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم لقاء صعب أمام نظيره منتخب عمان ضمن مباريات بطولة كأس آسيا قطر 2023.

ويستهل كلا الفريقين مشوارهما في بطولة كأس آسيا في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

نتائج المواجهات بين السعودية وعمان بالبطولة

خلال كأس آسيا إالتقي المنتخبين في عدد 9 لقاءات جمعت بين منتخبي السعودية وعمان وذلك بخلاف المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات كأس آسيا، كان للأخضر السعودي اليد العليا في معظم تلك اللقاءات والمواجهات، حيث استطاع أن يحقق الفوز في عدد 6 مواجهات بينما لم يتمكن منتخب عمان من الفوز سوى في مباراة واحدة فقط، وكان التعادل هو نتيجة المباراتين المتبقيتين.

غزارة تهدفيه وشراسة هجومية للأخضر في شباك عمان

وبتحليل الأهداف نجد أن المنتخب السعودي ذو تفوق واضح وكبير، إذ يملك حصيلة كبيرة من الأهداف في شباك العماني حيث سجل لاعبي السعودية عدد 16 هدفا في مقابل 3 أهداف فقط سجلها المنتخب العماني في الشباك السعودية.

الجولة الأولى للفريقين بالمجموعة السادسة

ويطمح اليوم منتخب السعودية في تحقيق الفوز في المباراة والتي يخوضها ضد منتخب عمان والتي تأتي في مستهل مشوار الفريقين بالبطولة، ضمن منافسات المجموعة السادسة في أمم آسيا، بهدف تصدر المجموعة مبكرا وتأمين التأهل للدور التالي في بالبطولة الآسيوية الأكبر، حيث تضم المجموعة السادسة إلى جانب السعودية منتخبات عمان وقرغيزستان وتايلاند.

التشكيل المتوقع لمنتخب السعودية ضد عمان

في حراسة المرمى: العويس.

خط الدفاع يضم كلا من: الدوسري، علي البليهي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد.

وفي وسط الملعب:، محمد كنو، عبد الإله المالكي، عبد الله الخيبري.

الهجوم: فراس البريكان، فهد المولد، ونجم الفريق وأفضل لاعب آسيوي سالم الدوسري.

كما يدخل منتخب عمان مباراة الليلة بكل قوة حيث يسعى إلى الخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية على حساب الأخضر.