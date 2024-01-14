موعد مباراة السعودية وعمان في الجولة الأولى من بطولة كأس أمم آسيا

يستعد المنتخب السعودي لخوض لقاء في غاية الأهمية ضد المنتخب العماني في المباراة الأولى والافتتاحية للمجموعة السادسة في بطولة كأس أمم آسيا 2024 المُقامة في دولة قطر، ويأمل المنتخب السعودي في تحقيق أول انتصار يسهل له عميلة الصعود إلى الدور التالي، ويقود المنتخب السعودي المدرب الإيطالي العالمي روبرت مانشيني.

متى مباراة السعودية وعمان في أمم آسيا؟

ومن المُقرر أن تُقام مباراة السعودية وعمان في الجولة الأولى من المجموعة السادسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 يناير 2024 في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والسابعة ونصف بتوقيت مصر، وتُقام المباراة على ملعب خليفة الدولي الموجود في دولة قطر.

ويذيع اللقاء عدداً من القنوات أبرزها بالطبع قناة بي إن سبورت التي تنقل جميع مباريات البطولة عبر قنواتها، وبدأت البطولة بالفعل منذ أيام وستنتهي في العاشر من شهر فبراير القادم لتحديد بطل أمم آسيا وتتويجه من الأراضي القطرية.

مجموعة السعودية في أمم آسيا

وأوقعت قرعة بطولة كأس أمم آسيا المنتخب السعودي في مجموعة سهلة نسبياً تضم كلاً من المنتخب العماني والمنتخب التايلاندي ومنتخب قيرغيزستان، ويأمل المنتخب السعودي في الحصول على اللقب الرابع تاريخياً بعد تحقيق اللقب ثلاث مرات من قبل عام 1984 و 1988 و 1996.

من جانبه ضم المدرب روبرت مانشيني قائمة تضم مجموعة متميزة من اللاعبين على رأسهم سالم الدوسري، واستبعد مؤخراً مانشيني 3 لاعبين على الرغم من بداية البطولة وهم نواف العقيدي وأيمن يحيي وعباس الحسن.