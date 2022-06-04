موعد مباراة السعودية واليابان في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في المملكة العربية السعودية، صوب المباراة التي ستجمع فريق بلادهم الأولمبي مع منتخب اليابان، في الجولة الثانية من منافسات المجموعات، وتصدر المنتخب السعودي قائمة المجموعة بعد الفوز علي منتخب طاجيكستان بنتيجة قاسية جدا، وجاءت النتيجة لصالح المنتخب السعودي، وتم تسجيل 5 أهداف دون رد مما رفع ترتيب المنتخب السعودي وساعد علي تصدره القائمة.

أهداف المنتخب السعودي ضد طاجيكستان

سجل المنتخب السعودية الأولمبي خماسية قاسية ضد منتخب طاجيكستان، وأنطلق المنتخب السعودي انطلاقة قوية في أول مبارياته، فيما وسجل الأهداف كل من:

• حمد تركي اليامي.

• أيمن يحيى سالم.

• هيثم محمد عسيري.

• متعب سعد الحربي.

• عبد الله هادي رديف.

موعد مباراة السعودية واليابان

يلتقي كل من المنتخب السعودي ونظيرة منتخب اليابان يوم الإثنين القادم 6-6-2022، في تمام الساعة 4 بتوقيت مكة المكرمة، ويلتقي الفريقين على ملعب باختاكور المركزي في دولة أوزبكستان.

ترتيب المجموعة الرابعة في كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا

• السعودية.

• اليابان.

• الإمارات.

• طاجيكستان.