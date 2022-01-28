يحتضن ملعب سايتاما باليابان مباراة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب السعودية وصاحب الأرض منتخب اليابان الثلاثاء المقبل الموافق 1 فبراير 2022، ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

يستعد صاحب القميص الأخضر لدخول مباراته أمام منتخب اليابان التي تعتبر في غاية الأهمية بالنسبة له، حيث يبحث المنتخب السعودي عن كيفية الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة الصعبة، حيث أن الفوز في هذه المباراة سيُقرب المنتخب من هدفه وهو بلوغ مونديال قطر، حيث تحتل السعودية صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة ولم تتعرض لأي خسارة منذ بداية مشوارها في البطولة، كما أنها تمكنت من تحقيق الفوز في آخر مبارياتها على عمان بنتيجة هدف نظيف على ملعب الجوهرة المشعة.

على الجانب الآخر يتواجد منتخب اليابان الذي يأتي في وصافة المجموعة برصيد 15 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز على نظيره السعودي من خلال استغلال عاملي الأرض والجمهور، حيث تقام المباراة بمدينة سايتاما اليابانية، والفوز على السعودية سيجعل مهمة اللحاق بصدارة المجموعة سهلة جداً.

موعد مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة لها