موعد مباراة السعودية والمكسيك…وما هي سيناريوهات الصعود

تقام يوم الأربعاء مباراة السعودية والمكسيك في آخر جولات دور المجموعات لتصفيات كأس العالم، واستطاع منتخب الصقور تحقيق الفوز في المباراة الأولى أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسارة المباراة الثانية أمام منتخب بولندا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

ويغيب عن منتخب الصقور في مباراة المكسيك محمد البريك وسلمان الفرج، ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي نجوم نادي الهلال.

ما هي سيناريوهات صعود منتخب السعودية

الفوز على منتخب المكسيك يضمن صعود منتخب الصقور لدور القادم بغض النظر عن نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا.

التعادل مع منتخب المكسيك وخسارة منتخب الأرجنتين من بولندا، يؤهل منتخب السعودية لدور القادم.

خسارة منتخب بولندا بفرق أكثر من ثلاثة أهداف من الأرجنتين وتعادل منتخب السعودية مع المكسيك يؤهل المنتخب لدور القادم.

توقيت مباراة منتخب السعودية والمكسيك

يوم الأربعاء 30 / 11 / 2022 الساعة 9:00 بتوقيت مصر، والساعة 10:00 بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 11:00 بتوقيت الإمارات، والساعة 8:00 بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

نتائج مباريات السعودية والمكسيك

لم يحقق منتخب السعودية الفوز على منتخب المكسيك على مدار التاريخ وحقق التعادل مرة واحدة، وانهزم في 4 مباريات.