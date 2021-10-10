موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة في تصفيات كأس العالم 2022

موعد مباراة السعودية والصين ، ستقام فعاليات المواجهة القوية والمتوقعة التي تجمع الصقور الخضر والتنين الصيني، مساء الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر 2021، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة مشعة) في جدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة ب في تصفيات كأس العالم 2022 للقارة الآسيوية.

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في السطور التالية سنتعرف على موعد اللقاء بين السعودية والصين، وكذلك القنوات الناقلة، وكذلك مدى تقدم الفريقين في تصفيات المونديال حتى الآن، وكذلك تاريخ المواجهات بينهما.

مباراة السعودية والصين

المنتخب السعودي يمضي نحو النقطة ال12 في تصفيات المونديال، مستهدفاً المشاركة السادسة بعد نسخ 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018، فيما يأمل المنتخب السعودي في الفوز بالنقاط الثلاث جميعها من أجل تحسين فرصهم.

بدأت رحلة المنتخب السعودي لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر بالمرحلة الثانية (تصفيات كأس العالم وكأس آسيا مجتمعة)، والتي أكملها بنجاح بعد فوزه بالمجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين، وبصافي أهداف 18 هدف.

ونجح المنتخب السعودي في المرحلة التالية من التصفيات، بالفوز علة منتخب فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكذلك الفوز على منتخبي عمان واليابان بهدف مقابل لا شئ.

يحتل المنتخب الصيني المركز الخامس ما قبل الأخير في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بثلاث نقاط فقط وصافي ما عدده ثلاثة أهداف، بعد خسارته أمام أستراليا (3-0) واليابان (0-1)، قبل الفوز في الجولة النهائية على المنتخب الفيتنامي بصعوبة (3-2).

تاريخ مباريات السعودية والصين

كان هناك 15 لقاء بين الفريقين في الماضي، بما في ذلك تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الآسيوية، وتصفيات كأس آسيا والألعاب الآسيوية، بالإضافة إلى العديد من المباريات الودية.

فاز المنتخب السعودي خلال تلك اللقاءات بخمس مباريات، وفاز التنين الصيني بسبع، وانتهت ثلاث من المباريات التي جمعت الفريقين معًا بالتعادل.

من حيث الأهداف، سجل المنتخب السعودي 18 هدفًا، بينما سجل المنتخب الصيني 20 هدفًا.

نتائج مباريات السعودية والصين

الصورة أدناه توضح مجمل نتائج المواجهات السعودية الصينية:

موعد مباراة السعودية والصين

تقام المباراة مساء الثلاثاء، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً في مصر، الخامسة مساءً بتوقيت غرينتش، والساعة الواحدة صباحًا يوم الأربعاء بتوقيت الصين.

ولم يذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اسم حكم المباراة بين السعودية الصينية.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

تبث شبكة القنوات الرياضية السعودية (SSC) أحداث اللقاء بين الصقور الخضراء والتنين الصيني، وسيتم عرض فعاليات المباراة على قناة SSC7 HD.

عينت الشركة السعودية للرياضة المعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي، ليقوم بالتعليق على تلك المباراة الهامة والقيام بوصف تفصيلي لأحداث المباراة.