يلتقي منتخب السعودية مع قيرغيزستان في مباراة الجولة الثانية من بطولة كأس آسيا 2023، والمقامة في دولة قطر، وتستعد السعودية من أجل الفوز في هذه المباراة والحصول علي الثلاث نقاط، وذلك من أجل ضمان بطاقة الوصول إلي الدور 16 من البطولة، وخاصة بعد الفوز على عمان في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة السعودية ضد قيرغيزستان في كأس أسيا 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة السعودية وقيرغيزستان

تقام مباراة السعودية ضد قيرغيزستان علي ملعب أحمد بن علي يوم الأحد القادم الموافق 21 يناير 2024، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة علي قناة SSC الرياضية السعودية ، وعلى قناة beIN Asian Cup التابعة لشبكة قنوات بي إن سبورتس، ويمكن متابعة المباراة على تطبيق تود.

تشكيل السعودية المتوقع

قد يعتمد مدرب منتخب السعودية على التشكيل التالي:-

في حراسة المرمي: أحمد الكسار

خط الدفاع :سعود عبد الحميد، علي البليهي، حسان تمبكتي، علي لاجامي

وسط الملعب: عبد الله الخيبري، محمد كنو، ناصر الدوسري

في الهجوم :صالح الشهري، سالم الدوسري، سامي النجعي.

ترتيب منتخب السعودية في كأس آسيا

تشارك السعودية في المجموعة السادسة بكأس آسيا بجانب تايلاند وعمان وقيرغيزستان، وتتصدر تايلاند قائمة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بالتساوي مع السعودية صاحبة المركز الثاني، وتأتي عمان في المركز الثالث وقيرغيزستان في المركز الرابع بدون نقاط.