موعد مباراة السعودية ضد سنغافورة القادمة 2019 في تصفيات كأس العالم (مونديال 2022)

ننشر موعد مباراة السعودية ضد سنغافورة القادمة في تصفيات كأس العالم مونديال 2022 والتي تقام يوم 10 أكتوبر 2019 ومقابلة هامة جدا للأخضر، موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات المونديال عن القارة الآسيوية ستكون ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة، الأخضر السعودي يدخل المباراة بهدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز، وخاصة بعد الإخفاق في الجولة الأولى بالتعادل مع منتخب اليمن بنتيجة 2-2، وخسارة نقطتين هامتين في مشوار التأهل للدور القادم من التصفيات المزدوجة.







قبل موعد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة في تصفيات كأس العالم، يتصدر منتخب سنغافورة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، منتخب فلسطين في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من مباراتين، منتخب اليمن ثالثا وله نقطتين من مباراتين، منتخب السعودية الرابع وله نقطة من مباراة، منتخب أوزبكستان الأخير بلا رصيد من مباراة، يذكر أن منتخب سنغافورة حقق مفاجأة في الجولة الماضية بالفوز على منتخب فلسطين 2-1.

موعد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة في تصفيات مونديال 2022







تقام مباراة السعودية القادمة في تصفيات كأس العالم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة بريدة بالقصيم، القنوات الناقلة للمباراة هي قناة KSA sport وفي نفس اليوم ستشهد تلك المجموعة لقاء اليمن ومنتخب أوزبكستان على ملعب الأخير في طشقند، موعد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة يوم 10 أكتوبر 2019 عند الساعة 6.25 مساء بتوقيت السعودية.