موعد مباراة السعودية ضد المكسيك اليوم في كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة السعودية ضد المكسيك اليوم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022 المقرر إقامتها الأربعاء، حيث يقام أربع مباريات في الجولة الأخيرة اليوم، وتنتظر الجماهير العربية المواجهات العربية في كأس العالم قطر 2022 بمعنويات عالية لرؤية فريقها أو المنتخب المشجعة له وهو يتأهل للدور القادم من البطولة.

وتواجه تونس المنتخب الفرنسي في مباراة صعبة لنسور قرطاج، كما تدخل السعودية مباراة هامة ضد المكسيك ولا بديل عن الفوز لضمان التأهل للدور ثمن النهائي، وفي هذه المقال نقوم بتوفير موعد مباراة السعودية اليوم في مونديال العالم، إلى جانب متابعة المباريات لحظة بلحظة لتوفير نتائج مباريات اليوم.

موعد مباراة السعودية ضد المكسيك اليوم

يدخل المنتخب السعودي مواجهته بالجولة الثالثة ولديه ثلاث نقاط بعد الجولتين الأولي والثانية، حيث فاز على المنتخب الأرجنتيني في جولته الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وقدم المنتخب السعودي مباراة رائعة مما رفع أمال الجماهير العربية للتأهل، وفي الجولة الثانية خسر المنتخب الأخضر مباراة نظيرة البولندي بنتيجة هدفين نظيفين.

لذلك يدخل الأخضر اليوم مباراته الأخيرة بدور المجموعات ولا بديل عن الفوز لتحقيق حلم الجماهير السعودية على وجه الخصوص والعربية بوجهٍ عام للوصول إلي الدور المقبل في البطولة، وقد أجرى مدرب الأخضر مؤتمراً صحفياً بالأمس أشاد فيه بأداء اللاعبين بالمباراتين السابقتين حتى وإن لم يوفقوا بالمباراة الأخيرة.

ولكنهم نالوا احترام الجميع لما قدموه من أداءً مميزاً بالمباراة الأولى والأخيرة، مُضيفاً بأنهم سعداء لما وصلوا حتى الآن، آملين في استكمال المسيرة لكتابة تاريخ لكرة القدم السعودية، وقد أكد مدرب الأخضر على ضرورة مساندة الجماهير لفريقهم من أجل كتابة تاريخ جديد للكرة السعودية، ومن رغب في الحصول على بطاقة المباراة لمعرفة موعد مباراة السعودية ضد المكسيك اليوم والقنوات الناقلة لها، يمكنه ذلك من خلال الجدول التالي:

المباراة الموعد التوقيت الاستاد القنوات الناقلة السعودية x المكسيك 30 نوفمبر 2022 10:00م السعودية 9:00م مصر 11:00م الإمارات لوسيل Alkass EXTRA One HD bein sports HD 1 Max

مواعيد مباريات اليوم كأس العالم 2022

تقام اليوم الأربعاء بتاريخ الثلاثون من شهر نوفمبر الجاري أربعا مباريات ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، ومن بين هؤلاء الأربع مباراتين لمنتخبين عربيين وهما تونس والسعودية، فمن يريد التعرف على أوقات المباريات والقنوات الناقلة، يمكنه ذلك من خلال التالي:

أستراليا ضد الدانمارك تبدأ المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية علي استاد الجنوب، وسوف تذاع علي قناة bein sports HD 2 MAX تعليق عامر الخوذيري. تونس ضد فرنسا تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة علي استاد المدينة التعليمية، وسوف تذاع علي bein Sports HD 1 max بتعليق عصام الشوالي. السعودية ضد المكسيك تقام المباراة علي استاد لوسيل في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتعرض علي قناة bein Sports HD 1 Max بصوت المعلق حسن العيدروس، كما تعرض أيضاً علي قناة Alkass Extra One HD. بولندا ضد الأرجنتين تقام المباراة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع علي قناة bein Sports HD 2 Max تعليق رؤوف خليف، كما تذاع علي قناة Alkass Extra Two HD بصوت خالد الحدي.

مباريات اليوم في كأس العالم قطر 2022

إلى جانب مباراة السعودية المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، فمن المقرر أن تدخل تونس المباراة الأخيرة لها بدور المجموعات ولديها نقطة واحدة من الجولتين الأولي والثانية، مما يصعب المهمة علي المنتخب التونسي ضد المنتخب الفرنسي، خاصةً وأن الأخير من أكثر المنتخبات المرشحة للفوز بهذه النسخة.

ويلاقي المنتخب الأسترالي نظيرة الدنماركي في الجولة الثالثة، المباراة ستكون صعبة علي المنتخبين، تدخل أستراليا المباراة أملاً في الفوز لرفع عدد نقاطها للنقطة السادسة في حال الفوز علي الدنمارك تتأهل أستراليا، كما تدخل الدنمارك في الحالة فوزها علي أستراليا تضمن التأهل برصيد أربع نقاط، لذا فإنا المباراة سوف تكون صعبة علي المنتخبين.

كما تدخل الأرجنتين مباراة بولندا بمعنويات عالية بعد التغلب علي المكسيك في الجولة الماضية، ولا بديل عن الفوز لضمان التأهل لدور الـ16، أما بولندا فتدخل مباراة الأرجنتين متصدرة المجموعة بعد أن حققت فوز وتعادل في الجولتين الماضيتين، حيث أنها تضمن التأهل في حال التعادل ضد الأرجنتين.

نتائج مباريات كأس العالم قطر 2022

فريق 1 النتيجة فريق 2 الحالة أستراليا ــ الدانمارك لم تبدأ تونس ــ فرنسا لم تبدأ السعودية ــ المكسيك لم تبدأ بولندا ــ الأرجنتين لم تبدأ

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