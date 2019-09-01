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موعد مباراة السعودية القادمة 2019 قائمة أسماء الأخضر لمواجهات سبتمبر

كتب محمد عطا اللهفي آخر تحديث
موعد مباراة السعودية القادمة 2019 قائمة أسماء الأخضر لمواجهات سبتمبر
موعد مباراة السعودية القادمة تصفيات مونديال 2022

متى موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات مونديال 2022 ومتى موعد مباراة السعودية القادمة الودية 2019 أسئلة كثيرة تشغل تفكير جماهير الأخضر في كل مكان، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مواعيد مباريات السعودية القادمة 2019 سواء الودية أو الرسمية في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أمم آسيا المشتركة، كما سنتابع معكم كل أخبار الأخضر في تلك المباريات، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية، يقود منتخب السعودية مدير فني جديد وهو الفرنسي هيرفي رينار، وهدف هذا المدرب هو قيادة منتخب السعودية للتأهل إلى مونديال 2022.

موعد مباراة السعودية ومالي القادمة الودية

يستضيف منتخب السعودية منتخب مالي على ملعب الأمير محمد بن فهد، مساء يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 ومباراة ودية دولية ضمن أيام الفيفا، يدخل منتخب السعودية تلك المباراة التجريبية لكي يستعد لتصفيات مونديال 2022، موعد مباراة السعودية ومالي القادمة الودية ستكون يوم الخميس عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.

التاريخالمباراةالتوقيتالمدينةالقنوات الناقلة
2019-9-5مباراة السعودية وماليالساعة 8 ه بتوقيت السعوديةالدمامKSA sport

توقيت مباراة السعودية واليمن القادمة في تصفيات مونديال 2022

أول مواعيد مباريات السعودية في تصفيات مونديال 2022، ستكون يوم 10 سبتمبر 2019 أمام منتخب اليمن، وسيكون منتخب اليمن هو صاحب الملعب، حيث وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تقام تلك المباراة على ملعب البحرين الوطني بالمنامة، مجموعة السعودية واليمن في التصفيات تضم أيضا أوزبكستان وسنغافورة وفلسطين، موعد مباراة السعودية واليمن القادمة ستكون عند الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والبحرين.

التاريخالمباراةالموعدالمدينةالقنوات الناقلة
2019-9-10مباراة السعودية واليمن7 م بتوقيت السعوديةالمنامةBein sports

ميعاد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة

ثاني مباريات منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 ستكون يوم 10 أكتوبر 2019 عندما يستضيف منتخب سنغافورة، تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في القصيم، حيث ستكون نتيجة تلك المباراة هامة للأخضر في مشوار تصفيات المونديال، موعد مباراة السعودية وسنغافورة سيكون عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.

التاريخالمباراةالموعد بتوقيت السعوديةالمدينةالقنوت الناقلة
2019-10-10مباراة السعودية وسنغافورة8 مساءبريدةBein sports
قائمة أسماء منتخب السعودية في تصفيات مونديال 2022
قائمة أسماء منتخب السعودية في تصفيات مونديال 2022

أعلن إيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن قائمة أسماء منتخب السعودية للمباريات القادمة سواء ضد مالي الودية أو مباريات السعودية ضد اليمن ثم ضد سنغافورة، حيث يدخل الأخضر السعودي معسكر تدريبي في مدينة الدمام من 2 حتى 8 سبتمبر 2019، يتخلل المعسكر مباراة مالي الودية، بعدها يسافر الأخضر للبحرين لملاقاة منتخب اليمن وبداية مواعيد مباريات السعودية في مونديال 2022.

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عن الكاتب

محمد عطا الله

محمد عطا الله بكالورويس التجارة جامعة الاسكندرية، مدون سكندرى ومحرر للأخبار فى موقع نجوم مصرية، الحياد والوسطية اسلوبنا وصول المعلومة والخبر الى متابعنا بصورة مبسطة وشيقة، الاهتمام بالمحتوى المميز والجيد، الهوايات: أعشق السيارات الألمانية mercedes , BMW، كما أعشق السفر والرحلات السياحية حول العالم من أفضل الوجهات السياحية دبى ولندن.

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