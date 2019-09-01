موعد مباراة السعودية القادمة 2019 قائمة أسماء الأخضر لمواجهات سبتمبر

متى موعد مباراة السعودية القادمة في تصفيات مونديال 2022 ومتى موعد مباراة السعودية القادمة الودية 2019 أسئلة كثيرة تشغل تفكير جماهير الأخضر في كل مكان، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول مواعيد مباريات السعودية القادمة 2019 سواء الودية أو الرسمية في تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس أمم آسيا المشتركة، كما سنتابع معكم كل أخبار الأخضر في تلك المباريات، وأسماء القنوات الناقلة لمباراة السعودية، يقود منتخب السعودية مدير فني جديد وهو الفرنسي هيرفي رينار، وهدف هذا المدرب هو قيادة منتخب السعودية للتأهل إلى مونديال 2022.

موعد مباراة السعودية ومالي القادمة الودية

يستضيف منتخب السعودية منتخب مالي على ملعب الأمير محمد بن فهد، مساء يوم الخميس 5 سبتمبر 2019 ومباراة ودية دولية ضمن أيام الفيفا، يدخل منتخب السعودية تلك المباراة التجريبية لكي يستعد لتصفيات مونديال 2022، موعد مباراة السعودية ومالي القادمة الودية ستكون يوم الخميس عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.

التاريخ المباراة التوقيت المدينة القنوات الناقلة 2019-9-5 مباراة السعودية ومالي الساعة 8 ه بتوقيت السعودية الدمام KSA sport

توقيت مباراة السعودية واليمن القادمة في تصفيات مونديال 2022

أول مواعيد مباريات السعودية في تصفيات مونديال 2022، ستكون يوم 10 سبتمبر 2019 أمام منتخب اليمن، وسيكون منتخب اليمن هو صاحب الملعب، حيث وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن تقام تلك المباراة على ملعب البحرين الوطني بالمنامة، مجموعة السعودية واليمن في التصفيات تضم أيضا أوزبكستان وسنغافورة وفلسطين، موعد مباراة السعودية واليمن القادمة ستكون عند الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والبحرين.

التاريخ المباراة الموعد المدينة القنوات الناقلة 2019-9-10 مباراة السعودية واليمن 7 م بتوقيت السعودية المنامة Bein sports

ميعاد مباراة السعودية وسنغافورة القادمة

ثاني مباريات منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 ستكون يوم 10 أكتوبر 2019 عندما يستضيف منتخب سنغافورة، تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في القصيم، حيث ستكون نتيجة تلك المباراة هامة للأخضر في مشوار تصفيات المونديال، موعد مباراة السعودية وسنغافورة سيكون عند الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية.

التاريخ المباراة الموعد بتوقيت السعودية المدينة القنوت الناقلة 2019-10-10 مباراة السعودية وسنغافورة 8 مساء بريدة Bein sports

أعلن إيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن قائمة أسماء منتخب السعودية للمباريات القادمة سواء ضد مالي الودية أو مباريات السعودية ضد اليمن ثم ضد سنغافورة، حيث يدخل الأخضر السعودي معسكر تدريبي في مدينة الدمام من 2 حتى 8 سبتمبر 2019، يتخلل المعسكر مباراة مالي الودية، بعدها يسافر الأخضر للبحرين لملاقاة منتخب اليمن وبداية مواعيد مباريات السعودية في مونديال 2022.