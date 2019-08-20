موعد مباراة السد والوكرة في الدوري القطري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة القطرية خاصة والكرة العربية بشكل عام مساء غد الأربعاء الموافق 21 من شهر أغسطس الجاري نحو أرضية ملعب ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يستضيف نادي السد نظيره نادي الوكرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري نجوم قطر لموسم 2019 – 2020.

ويقود السد فنيًا النجم الأسباني الكبير تشافي هيرنانديز الذي تولى مهمة المدير الفني خلفًا للبرتغالي فيريرا، واستطاع تشافي اقتناص أولى ألقابه وهو لقب كأس السوبر أو كما يطلق عليها كأس الشيخ جاسم يوم السبت الماضي وذلك بعد تغلبه على غريمه الدحيل بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب ستاد جاسم بن حمد.

ويسعى تشافي لاستكمال البداية القوية مع الزعيم وتحقيق لقب بطولة الدوري للموسم الجديد، حيث صرح لاعب برشلونة السابق عقب لقاء الدحيل أن لقب السوبر سيكون بمثابة الدفعة الكبيرة للفريق في بداية الموسم، مؤكدًا أنه يدرك تمامًا أن مازال لديهم الكثير من الجهد ليُبذل لتحقيق المزيد من البطولات سواء المحلية أو القارية.

على الجانب الآخر يأمل الوكرة الصاعد حديثا لدوري الأضواء والشهرة بقطر لبداية تاريخية بتحقيق نتيجة مفاجئة مع بطل الدوري القطري الموسم الماضي، فيما يدرك لاعبي الوكرة أنهم على أعتاب أحد أخطر مهاجمي الدوريات العربية بغداد بو نجاح الذي استطاع إنهاء بطولة الدوري متصدرًا جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 39 هدف.

موعد مباراة السد والوكرة :

تنطلق مباراة السد والوكرة في أولى جولات الدوري القطري في تمام الساعة :

4:20 بتوقيت القاهرة.

5:20 بتوقيت السعودية.

6:20 بتوقيت قطر.

القنوات الناقلة للمباراة :

تنقل مباريات دوري نجوم قطر حصريا على سلسلة قنوات Bein Sports القطرية، وتبث المباريات على القنوات المفتوحة على قمر النايل سات وقمر العرب سات.