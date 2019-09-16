يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي، وفي دولة المملكة العربية السعودية والقطري موعد مباراة السد والنصر السعودي، حيث تقام المباراة في ربع نهائي دوري آبطال آسيا، وتعتبر هذه المباراة من ابرز المباريات التي سوف تلعب في هذا اليوم، وسوف تنقل المباراة من خلال قناة الكأس الرياضية hd3، ومن خلال قناة بي ان سبورت الرياضية، وقناة الاتحاد الآسيوي اليوتيوب، وسوف تنقل المباراة من خلال إستديو تحليلي للوقوف على كافة الأحداث الحاصلة خلال المباراة، ويأمل جمهور نادي النصر السعودي بتحقيق الفوز في هذه المباراة، وعلى الجانب يسعى نادي السد القطري لتحقيق الفوز والتأهل لتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا.







بطاقة مباراة السد والنصر في بطولة دوري أبطال آسيا

القناة الناقلة المباراة موعد المباراة ملعب المباراة معلق المباراة قناة الكأس

قناة بي ان سبورت السد القطري ضد النصر السعودي 6:45 مساءاً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية

5:45 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية

6:45 مساءاً بتوقيت دولة فلسطين استاد جاسم بن حمد عصام الشوالي (HD1) حفيظ الدراجي (الكأس)







تعرف على التشكيلة المتوقعة لنادي النصر السعودي في مواجهة السد القطري

حارس مرمى : برادلي جونز.

خط دفاع : برونو أوفيني – عبدالرحمن العبي- سلطان الغنام و عبدالإله العمري.

خط وسط : عبدالله الخيبري – جوليانو فيكتور – عبدالرحمن الدوسري – أحمد موسى و نور الدين أمرابط.







خط هجوم : عبدالرزاق حمد الله.

تعرف على التشكيلة المتوقعة لنادي السد القطري في مواجهة النصر السعودي

حارس المرمى:- سعد عبدالله الدوسري خط الدفاع :- عبد الكريم حسن – طارق سلمان – بيدرو ميغيل – وو يونغ جونغ . خط الهجوم الوسط : سالم الهاجري – غابرييل فرنانديز – أكرم عفيف . خط الهجوم :- عبدالعزيز الانصاري – علي أسد الله – بغداد بونجاح.