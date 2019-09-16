حارس المرمى:- سعد عبدالله الدوسري

خط الدفاع :- عبد الكريم حسن – طارق سلمان – بيدرو ميغيل – وو يونغ جونغ .

خط الهجوم الوسط : سالم الهاجري – غابرييل فرنانديز – أكرم عفيف .

خط الهجوم :- عبدالعزيز الانصاري – علي أسد الله – بغداد بونجاح.