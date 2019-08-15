موعد مباراة الزوراء القادمة في البطولة العربية 2019-2020 والقنوات الناقلة (كأس الملك محمد السادس)

ننشر موعد مباراة الزوراء العراقي القادمة في البطولة العربية 2020 والقنوات الناقلة حيث يبدأ البطل العراقي مشواره في كأس الملك محمد السادس من الدور التمهيدي، والدور التمهيدي للبطولة العربية 2020 يتكون من مجموعتين، كل مجموعة بها أربعة أندية، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، على أن يتأهل بطل كل مجموعة لدور 32، مجموعة الزوراء في البطولة العربية هي المجموعة الأولى، والتي تضم إلى جانب الزوراء كلا من اتحاد طنجة المغربي، والرفاع البحريني، وهرسيد الصومالي.

القنوات الناقلة لمباريات الزوراء في البطولة العربية 2020

ننشر تردد القنوات الناقلة لمباريات الزوراء العراقي في البطولة العربية كأس محمد السادس 2020 حيث ستكون مباريات البطولة جميعها منقولة على قناة فضائية مفتوحة وهي قناة أبوظبي الرياضية، وتردد تلك القناة المتميزة على قمر النايل سات هو 12226 افقي، وتردد القناة على قمر العرب سات هو 11804 عمودي، ويمكن استقبال بث قنوات أبوظبي الرياضية بصورة جيدة ومتميزة من أي مكان في العالم.

موعد مباراة الزوراء في البطولة العربية

الآن جاء الدور على جدول مباريات الزوراء في كأس محمد السادس، هذا وتقام مباريات المجموعة الأولى بنظام الدورة المجمعة بالمغرب، موعد مباراة الزوراء وهرسيد الصومالي ستكون افتتاحية مباريات المجموعة، ثم الجولة الثانية تشهد موعد مباراة الزوراء واتحاد طنجة المغربي، ثالث مباريات الزوراء في البطولة العربية ستكون مع الرفاع البحريني.