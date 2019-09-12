موعد مباراة الزمالك V.S جينيراسيون السنغالى بدوري أبطال إفريقيا توقيت اللقاء والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة عشاق كرة القدم المصرية والافريقية خلال الفترة الحالية إستعدادات كافة الفرق المشاركة بدوري أبطال أفريقيا لاستكمال التحدى الجديد للنسخة الحالية والمشاركة فى البطولة الافريقية، حيث تستعد الفرق المصرية المشاركة فى خوص المرحلة الجديدة والمشاركة ضمن منافسات مباراة الذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا والتى يستعد لها فريق نادي الزمالك وخصوصاً عقب الاحتفال والتتويج بكأس مصر والذى أستطاع التغلب على نظيره فريق نادي بيراميدز فى اللقاء الذي جمع بينهما ببرج العرب وانتهاء اللقاء بثلاث أهداف نظيفة







موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بدورى الأبطال

واعتاد متابعينا ومتابعى موقع نجوم مصرية على متابعة كافة الاخبار الرياضية على الساحة المصرية وأيضا اللقاءات الافريقية وذلك من خلال النشرة الرياضية، والذى نستعرض من خلالها سوياً اليوم موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بدورى الأبطال والذي يترقبه عدد كبير من محبى ومشجعى نادى الزمالك أمام نظيره نادى وجينيراسيون السنغالى.







موعد مباراة الزمالك القادمة







ويستعد فريق نادى الزمالك تحت قيادة المدير الفنى الصربي ميتشو لموجهة نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال فى اللقاء القادم الذي يجمع بينهما، بعد أن استطاع التأهل لدرو ال32 بعد ان الفوز الساحق على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة فى مباراة الذهاب و بسداسية فى مباراة العودة ، ويستعد فريق نادى الزمالك ويتسلح بالانتصار السابق ليكون له الدافع خلال اللقاء القادم ويقف ميتسو على عدد من العناصر الهامة التى يبداء بها اللقاء

موعد مباارة جينيراسيون فوت

وعلى الجانب الاخر يدخل فريق جينيراسيون فوت السنغالى إلى دور ال32 بعد أن خسر خلال لقاء الذهاب بهدف نظيف ولكن استطاع ان يصل على بطاقة التأهل من مباراة العودة والتى عوض خلالها بثلاث أهداف نظيفة