موعد مباراة الزمالك المقرر إقامتها غدًا الخميس أمام نادي فيوتشر، جعلت الفارس الأبيض يدخل معسكرًا مغلقًا الليلة بقيادة البرتغالى فيريرا، بعدما حقق الانتصار على سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

ويواصل لاعبي نادي الزمالك الإستعداد لملاقاة الحصان الأسود للدوري نادي فيوتشر المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس على ملعب الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة الدور الاول لمباراة الزمالك وفيوتشر

شهدت مواجهة الدور الأول بين الزمالك وفيوتشر نجاح أبناء ميت عقبة في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجلها زيزو هدفين من ركلتى جزاء ومحمد عبد الغنى هدفاً وسجل لفيوتشر أحمد عاطف وأحمد رفعت.

موعد مباراة الزمالك وأبرز الغيابات

ويفقد نادي الزمالك جهود الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، ونفس الأمر لنجم خط الوسط طارق حامد بعد إعلان انتقاله لاتحاد جدة، بالإضافة لغياب الثنائى محمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك

من المقرر أن تذيع قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفيوتشر غداً الخميس فى الدورى المصرى.