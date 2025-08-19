موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة
يواصل نادي الزمالك استعداداته المكثفة بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض مواجهة مهمة أمام مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعادل الفريق سلبيًا مع المقاولون العرب في الجولة الماضية.
- اليوم: الخميس 21 أغسطس 2025
- التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت مصر
- الملعب: ستاد القاهرة الدولي
مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، خاصة في ظل الطموحات المتزايدة لكل منهما وتحركات سوق الانتقالات الصيفية.
📺 القناة الناقلة للمباراة
تنقل المباراة قناة ONTime Sports، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، لتقديم قراءة فنية شاملة قبل وبعد المباراة.
⚽ صفقات الزمالك الجديدة هذا الموسم
الزمالك عزز صفوفه بقوة خلال الميركاتو، حيث تعاقد مع 10 لاعبين، أبرزهم:
- شيكو بانزا (أنجولا)
- كيليان آدم كايد (فلسطين)
- عبد الحميد معالي (المغرب)
- عدي الدباغ
- خوان ألفينا (البرازيل)
- بالإضافة إلى: مهدي سليمان، عمرو ناصر، أحمد شريف، أحمد ربيع، محمد إسماعيل
🤝صفقات مودرن سبورت قبل مواجهة الزمالك
لم يكن مودرن سبورت أقل نشاطًا، حيث ضم الفريق عددًا كبيرًا من اللاعبين الجدد من مختلف الأندية، من أبرزهم:
- محمد أبو جبل (حارس مرمى)
- أحمد مزهزد (تونس)
- آدم رجيمي (الجزائر)
- مصطفى مخلوف، كمال السيد، محمد ممدوح، عماد حمدي، محمد يسري، جودوين شيكا، رشاد المتولي
مما يجعل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقوة العناصر الجديدة في كلا الفريقين.
|الجولة
|المباراة
|التاريخ
|التوقيت
|الملعب
|3
|مودرن سبورت – الزمالك
|21 أغسطس 2025
|9:00 مساءً
|ستاد القاهرة
|4
|الزمالك – فاركو
|26 أغسطس 2025
|9:00 مساءً
|ستاد القاهرة
|5
|وادي دجلة – الزمالك
|31 أغسطس 2025
|9:00 مساءً
|ستاد السلام
|6
|الزمالك – المصري البورسعيدي
|13 سبتمبر 2025
|8:00 مساءً
|ستاد برج العرب
|7
|الإسماعيلي – الزمالك
|18 سبتمبر 2025
|5:00 مساءً
|ستاد الإسماعيلية
|8
|الجونة – الزمالك
|23 سبتمبر 2025
|8:00 مساءً
|ستاد القاهرة
|9
|الأهلي – الزمالك
|29 سبتمبر 2025
|8:00 مساءً
|ستاد القاهرة
|10
|الزمالك – غزل المحلة
|4 أكتوبر 2025
|5:00 مساءً
|ستاد القاهرة
|12
|البنك الأهلي – الزمالك
|30 أكتوبر 2025
|8:00 مساءً
|ستاد القاهرة
|13
|الزمالك – طلائع الجيش
|3 نوفمبر 2025
|5:00 مساءً
|ستاد القاهرة
|14
|الزمالك – سموحة
|26 نوفمبر 2025
|5:00 مساءً
|ستاد القاهرة
|15
|إنبي – الزمالك
|20 يناير 2026
|8:00 مساءً
|ستاد المقاولون العرب
|16
|الزمالك – بتروجت
|28 يناير 2026
|5:00 مساءً
|ستاد القاهرة
|17
|كهرباء الإسماعيلية – الزمالك
|4 فبراير 2026
|8:00 مساءً
|ستاد الإسماعيلية
|18
|الزمالك – حرس الحدود
|20 فبراير 2026
|9:30 مساءً
|ستاد القاهرة
|19
|زد – الزمالك
|24 فبراير 2026
|9:30 مساءً
|ستاد القاهرة
|20
|بيراميدز – الزمالك
|1 مارس 2026
|9:30 مساءً
|ستاد الدفاع الجوي
|21
|الزمالك – الاتحاد السكندري
|6 مارس 2026
|9:30 مساءً
|ستاد القاهرة