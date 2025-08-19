موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري المصري والقناة الناقلة

يواصل نادي الزمالك استعداداته المكثفة بقيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض مواجهة مهمة أمام مودرن سبورت في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تعادل الفريق سلبيًا مع المقاولون العرب في الجولة الماضية.

اليوم : الخميس 21 أغسطس 2025

: الخميس 21 أغسطس 2025 التوقيت : 9:00 مساءً بتوقيت مصر

: 9:00 مساءً بتوقيت مصر الملعب: ستاد القاهرة الدولي

مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين، خاصة في ظل الطموحات المتزايدة لكل منهما وتحركات سوق الانتقالات الصيفية.

📺 القناة الناقلة للمباراة

تنقل المباراة قناة ONTime Sports، المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي مميز يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية، لتقديم قراءة فنية شاملة قبل وبعد المباراة.

⚽ صفقات الزمالك الجديدة هذا الموسم

الزمالك عزز صفوفه بقوة خلال الميركاتو، حيث تعاقد مع 10 لاعبين، أبرزهم:

شيكو بانزا (أنجولا)

(أنجولا) كيليان آدم كايد (فلسطين)

(فلسطين) عبد الحميد معالي (المغرب)

(المغرب) عدي الدباغ

خوان ألفينا (البرازيل)

(البرازيل) بالإضافة إلى: مهدي سليمان، عمرو ناصر، أحمد شريف، أحمد ربيع، محمد إسماعيل

🤝صفقات مودرن سبورت قبل مواجهة الزمالك

لم يكن مودرن سبورت أقل نشاطًا، حيث ضم الفريق عددًا كبيرًا من اللاعبين الجدد من مختلف الأندية، من أبرزهم:

محمد أبو جبل (حارس مرمى)

(حارس مرمى) أحمد مزهزد (تونس)

(تونس) آدم رجيمي (الجزائر)

(الجزائر) مصطفى مخلوف، كمال السيد، محمد ممدوح، عماد حمدي، محمد يسري، جودوين شيكا، رشاد المتولي

مما يجعل هذه المواجهة اختبارًا حقيقيًا لقوة العناصر الجديدة في كلا الفريقين.