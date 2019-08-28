موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم في ربع نهائي كأس مصر

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس مصر، ويسعى كل فريق إلى التأهل إلى الدور المقبل من البطولة، ويعتبر الزمالك المرشح الأول للفوز لكن مصر المقاصة لن يكون خصما سهلا حيث يسعى بدوره إلى إقصاء وصيف الدوري من هذه البطولة، وحصل نادي مصر المقاصة على المركز السادس في الدوري هذا العام، فيما إحتل خصمه الزمالك المركز الثاني، وكان الفارس الأبيض قريبا جدا من الفوز بالدوري لولا سوء الحظ الذي عانده في مباراتين ليحسم الأهلي الدوري قبل جولة من نهايته.

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة

ستنطلق مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم الأربعاء على تمام السادسة مساء بتوقيت غرينتش، الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب برج العرب في العاصمة المصرية القاهرة، وستنقل المباراة مباشرة عبر قناة أون سبورت.

التشكيل المتوقع الزمالك ومصر المقاصة

شاهد أيضا موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم والقنوات الناقلة من المتوقع أن يدخل فريق الزمالك المباراة بهذه التشكيلة

حراسة المرمى محمد عواد

الدفاع محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني،

خط الوسط حمدي النقاز محمود عبد العزيز، طارق حامد

،أشرف بن شرقي،

الهجوم يوسف أوباما، شيكابالا، مصطفي محمد

تشكيل مصر المقاصة المتوقع

أحمد عادل عبدالمنعم

شريف حازم، عصام صبحي، هاني سعيد، أحمد حسن صلاح عاشور، باول فوافي، صلاح أمين،محمد ابراهيم،ميدو جابر، عمرو مرعي