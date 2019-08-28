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موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم والقنوات الناقلة

كتب المختار أحمدفي آخر تحديث
موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في إطار منافسات دور الربع نهائي لكأس مصر وتقام المباراة اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من أغسطس الجاري، وقد تمكن نادي الزمالك من التأهل إلى دور الاثنين والثلاثين في دوري أبطال إفريقيا وذلك بعد اكتساحه فريق ديكداها بثلاثة عشر هدفا في مجموع المباراتين، وسيلاقي في الدور القادم فريق جينيراسيون فوت، في الرابع عشر من شهر أيلول القادم.

ويسعى نادي مصر المقاصة إلى تحقيق مفاجأة أمام وصيف النسخة الماضية من الدوري المصري الممتاز ، وقد أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السادس وذلك بعد جمعه أربعا وستين نقطة، كما وصل الفريق إلى دور الربع نهائي من كأس مصر بعد فوزه على نادي وادي دجلة.

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عن الكاتب

المختار أحمد

المختار أحمد حاصل على شهادة ليصانص في القانون،هواياتي القراءة والسفر، مهتم بالشأن الرياضي من عشاق النادي الملكي أعمل كاتبا في موقع نجوم مصرية

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