موعد مباراة الزمالك وفيوتشر تردد القنوات الناقلة علي النايل سات 2022

ينتظر الكثير من عشاق نادي الزمالك المباراة القادمة في الدوري المصري، موعد مباراة الزمالك وفيوتشر حيث من المقرر أن يتقابل الزمالك في مباراة قوية مع نادي فيوتشر وذلك للجولة ٢٧، حيث أنه سوف تقام المباراة في ملعب السلام، ومن الجدير بالذكر ان الزمالك قد تأهل لهذه المباراة بعد أن استطاع أن يتجاوز نادي سموحة للدورة ٢٦ حيث أنه قد فاز بهدفين دون تسجيل أي هدف من نادي سموحة، وتأهل نادي فيوتشر للمباراة بعد أن استطاع الفوز على نادي الأهلي بأربع أهداف لصالح نادي سموحة مع تسجيل هدف واحد للنادي الأهلي وسوف نوضح لكم أهم تفاصيل موعد إذاعة المباراة.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

يتساءل الكثير من الأشخاص من جمهور نادي الزمالك، وعشاق الكرة عن موعد مباراة نادي الزمالك في الدوري المصري، ضد نادي فيوتشر ولذلك سوف نوضح لكم موعد إذاعة المباراة موضح كالتالي:

وفقا لأخر الأخبار سوف تذاع المباراة في يوم ٢٨ من شهر يوليو الجاري لعام ٢٠٢٢ الموافق يوم الخميس.

وسوف تذاع المباراة بين نادي الزمالك وفيوتشر بتوقيت المملكة العربية السعودية في تمام الساعة ال ١٠ مساءا.

بينما تذاع المباراة بتوقيت القاهرة في تمام الساعة ال ٩ مساءا.

قنوات إذاعة مباراة نادى الزمالك

ويتصدر البحث عبر مواقع الانترنت عن أهم القنوات المجانية التي سوف تقوم بإذاعة مباراة نادي الزمالك في الدوري المصري، ولذلك نوضح لكم أهم القنوات الناقلة للمباراة وترددات هذه القنوات على قمر نايل سات وهي كالتالي:

سوف تذاع المباراة على قناة on time sport 1، وقناة on time sport 2.

تردد قناة أون تايم سبورت ١: ١١٨٦١ على قمر نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت ٢: ١٠٨٥٣ على قمر نايل سات.

سوف تذاع المباراة على القناة خلال الموعد المحدد، مع متابعة أهم المحللين على القناة لتحليل أهم أحداث المباراة، واستمتعوا بأفضل مشاهدة بجودة عالية على قنوات أون تايم سبورت.