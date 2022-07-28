موعد مباراة الزمالك وفيوتشر بالدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدير الفني البروفيسور فيريرا، نظيره نادي فيوتشر بقيادة المدير الفني على ماهر، في الجولة ال ٢٧ من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الخميس.

موعد مباراة نادي الزمالك ونادي فيوتشر

يلتقي الفارس الأبيض بنظيره فيوتشر مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة رقم ٢٧ من بطولة الدوري المصري الممتاز، وتلعب المباراة على ملعب استاد السكة الحديد.

يبحث نادي الزمالك ومديره الفني فيريرا عن الفوز في مباراة اليوم الخميس أمام فيوتشر لكي يصل للنقطة ٦٣ ويبقى متصدراً للدوري المصري الممتاز، بينما يسعى نادي فيوتشر للفوز للوصول للنقطة ٤٥ ويبقى في المركز الرابع للدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري

المركز الأول نادي الزمالك بمجموع نقاط ٦٠ نقطة حصدهم من ٢٦ مباراة.

المركز الثاني نادي بيراميدز بمجموع نقاط ٥٩ نقطة حصدهم من ٢٧ مباراة.

المركز الثالث النادي الأهلي بمجموع نقاط ٥٤ نقطة حصدهم من ٢٥ مباراة.

المركز الرابع نادي فيوتشر بمجموع نقاط ٤٢ نقطة حصدهم من ٢٦ مباراة.

المركز الخامس نادي سموحة بمجموع نقاط ٤٠ نقطة حصدهم من ٢٧ مباراة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

يستمر أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك في صدارة جدول هدافي الدوري المصري منفرداً بعد أن تخطي الهدف رقم ١٢ وأحرز الهدف رقم ١٣ له بالدوري.

1- المركز الأول أحمد سيد زيزو لاعب “الزمالك” 13 هدف

2- المركز الثاني مروان حمدي لاعب “سموحة” 12 أهداف

2- المركز الثاني مكرر جوب مابولولو لاعب “الاتحاد السكندري” 12 أهداف

3- المركز الثالث جون إيبوكا لاعب “إنبي” 10 أهداف

3- المركز الثالث مكرر مصطفى شلبي لاعب “إنبي” 10 أهداف

4- المركز الرابع أحمد رفعت لاعب “فيوتشر” 9 أهداف

4- المركز الرابع مكرر شادي حسين لاعب “سيراميكا كليوباترا” 9 أهداف

5- المركز الخامس علي معلول لاعب “الأهلي” 8 أهداف

5- المركز الخامس مكرر أشرف بن شرقي لاعب “الزمالك” 8 أهداف

5- المركز الخامس مكرر محمد مجدي أفشة لاعب “الأهلي” 8 أهداف

5- المركز الخامس مكرر خالد قمر لاعب “الجونة” 8 أهداف

5- المركز الخامس مكرر ناصر منسي لاعب “البنك الأهلي” 8 أهداف

5- المركز الخامس مكرر محمد هلال لاعب “البنك الأهلي” 8 أهداف

6- المركز السادس محمد شريف لاعب “الأهلي” 7 أهداف

6- المركز السادس مكرر عبدالكبير الوادي لاعب “سموحة” 7 أهداف

6- المركز السادس مكرر أحمد عاطف لاعب “فيوتشر” 7 أهداف

6- المركز السادس مكرر رمضان صبحي لاعب“بيراميدز” 7 أهداف

القنوات الناقلة

تنقل المباراة قناة أون تايم اسبورتس، ويسبق المباراة استوديو تحليلي من نجوم الكورة المصرية والمحللين الرياضيين.