موعد مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم والتشكيل المتوقع للفريقين

الزمالك يخوض اليوم مباراة قوية أمام فريق فيوتشر، هذا اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري، سنشهد خلال تلك المباراة الحاسمة الكثير من المتعة والإثارة، خاصة وأن الزمالك يبحث عن استمرار تلك السلسلة من الانتصارات التي تبقيه محافظاً على قمة الدوري، ونجد أن فيوتشر يبحث عن أول انتصار على الزمالك خلال موسمه الأول في الدوري من أجل الحصول على المركز الرابع.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

سنشهد تلك المباراة الملتهبة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، وستقام المباراة على استاد السلام.

تشكيل الزمالك المتوقع

يُتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيلة التالية:

محمد عواد في حراسة المرمى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- حسام عبدالمجيد- أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبدالغني- إمام عاشور- محمود عبدالرازق شيكابالا- أحمد سيد زيزو- سيد عبدالله نيمار.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل فيوتشر المتوقع

يُتوقع أن يبدأ فيوتشر بالتشكيلة التالية:

جنش في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمود شعبان، سعد سمير ومحمود مرعي وجوناثان نجويم.

خط الوسط: كريم نيدفيد وغنام محمد.

خط الهجوم: عمر كمال عبد الواحد، محمد فاروق، أحمد رفعت وأحمد عاطف.

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سيبدأ الزمالك مباراة اليوم وهو متربع على عرش الدوري برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 26 مباراة، كان منتصراً في 19 منها، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 4 مبارايات، وكان مجموع الأهداف 46 هدفاً مقابل دخول 5 هدفاً في شباك الفريق الأبيض.

أما عن فيوتشر فقد فاز في 12 مباراة من أصل 26 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 8 مباريات، وسجل اللاعبون 41 هدف، مقابل 28 هدفاً في شباكهم.