بعد أن حقق نادي الزمالك فوزًا مستحقًا على سموحة في الجولة السادسة والعشرين، بهدفين دون رد، أكد بقائه في صداره ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 60 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف نادي الأهرام «بيراميدز»، 9 نقاط عن غريمه التقليدي النادي الأهلي، في حين يأتي في المركز الرابع فريق فيوتشر، بعد فوزه على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف، ليصل رصيده إلى 42 نقطة، ويأتي اللقاء القادم للفريق الأبيض المتربع على قائمة أندية الدوري المصري، مع فيوتشر الصاعد بسرعة الصاروخ، ونوضح في سطورنا التالية موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري والقنوات الناقلة وموضوعات أخرى ذات صلة .

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر في الدوري

يحل الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك ضيفًا على فريق فيوتشر، في إطار الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز، بملعب الأهلي we السلام، يوم غدًا الخميس الموافق 28 يوليو 2022م، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت الرياض، الحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي، وكانت نتيجة مواجهة الدور الأول بين الفريقين فوز الفارس الأبيض على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للزمالك خلال اللقاء زيزو هدفين من ركلتى جزاء ومحمد عبد الغنى هدفًا، بينما سجل لفيوتشر أحمد عاطف وأحمد رفعت.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

تمثل مبارة الزمالك وفيوتشر أهمية كبيرة لدى الفريقين، ويترقب جمهور النادي الملكي هذا اللقاء بشغف شديد، فقد دخلت جميع الفرق في مباريات تحديد المصير، ويأمل الفريق الأبيض في الحصول على الدوري هذا العام، ولا سيما أنه يغرد منفردًا على قمة فرق الدوري الممتاز منذ عدة أسابيع، وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة، مع وجود استوديو تحليلى، يضم كوكبة من نجوم الكرة في مصر .

غيابات الزمالك أمام فيوتشر

يغيب عدد من لاعبي الزمالك عن لقاء الغد أما فيوتشر، لأسباب مختلفة، من أبرزهم الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، لرحيلهما عن القلعة البيضاء، بعد رفضهما تجديد عقديهما، وطارق حامد الذي رحل إلى اتحاد جدة السعودي، والحارس محمد أبو جبل، ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء .