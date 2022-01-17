يواجه نادي الزمالك فريق فاركو، وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة المصرية، والتي تقام للمرة الأولى بأندية الدوري الممتاز.

وكانت القرعة قد أوقعت نادي الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب سيراميكا كليوباترا وفاركو وفريق إنبي وطلائع الجيش وغزل المحلة، أما بخصوص مباراته الأولى أمام إنبي، فقد تعادل الزمالك سلبيًا في مباراته الأولى أمام إنبي.

وكان الزمالك قد تعادل في المباراة الأولى له أمام إنبي في مباراة شارك فيها البدلاء واللاعبين الشباب بصورة أساسية، والأمر ذاته سيكون أمام فاركو حيث يشارك الكثير من لاعبي الفريق في كأس الأمم الإفريقية، مما سيجعل المدرب يستخدم البدلاء واللاعبين الشباب في المباراة.

وفي الجانب المقابل خسر فاركو من سيراميكا كليوباترا برباعية في الجولة الأولى، ويسعى للخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، الذي يلعب بدكة البدلاء وبدون اللاعبين الأساسيين.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي والزمالك في يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 باستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة حصريًا عبر شاشاتها.

المباراة مباراة الزمالك وفاركو البطولة كأس الرابطة المصرية الموعد يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة القنوات الناقلة قناة أون تايم سبورت

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