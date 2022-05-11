موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري 2021 – 2022 والقنوات المفتوحة الناقلة لها

يحتضن ستاد القاهرة الدولي مواجهة في غاية القوة والأهمية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مايو 2022 تجمع بين صاحب الأرض الزمالك ونظيره طلائع الجيش ضمن إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 – 2022.

تلقى الفارس الأبيض هزيمة لم تكن متوقعة في جولته الأخيرة أمام إنبي وانتهت المباراة بهدفين مقابل لا شيء، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن الفارس الأبيض ما زال متصدراً جدول ترتيب الدوري، ويسعى الزمالك لتعويض الخسارة الأخيرة من خلال تحقيق الفوز على طلائع الجيش والخروج بنتيجة إيجابية والحصول على نقاط المباراة كاملة من أجل تعزيز صدارته بعد أن أصبحت القمة مهددة، حيث يتربع الزمالك على الصدارة برصيد 41 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن أقرب منافس له بيراميدز.

على الجانب الآخر هناك طلائع الجيش الذي يتواجد في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأمل طلائع الجيش في تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل التقدم نحو المركز الأولى.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري والقنوات الناقلة