موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة المصرية 2022 والقنوات الناقلة لها

يحتضن ملعب المقاولون العرب مباراة من العيار الثقيل تجمع بين نادي الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022.

لم يبدأ نادي الزمالك مشواره بالبطولة بشكل جيد حيث أن النادي لم يحقق أي فوز في كافة جولاته بالبطولة، حيث تعادل أمام نظيره إنبي في الجولة الأولى، وخسر في جولته الثانية أمام نادي فاركو وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد، ثم سقط الزمالك مرة أخرى أمام نادي غزل المحلة في جولته الثالثة وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على نظيره سيراميكا بالجولة الرابعة والخروج بنتيجة إيجابية، لتعويض الخسائر التي ظلت تلاحقه في جميع مباراته السابقة بالبطولة.

على الجانب الآخر يتواجد نادي سيراميكا كليوباترا الذي اكتفى بانتصار المباراة الأولى فقط، حيث تمكن النادي من افتتاح مشواره بالبطولة بفوز كان قد حققه على نظيره فاركو وانتهت المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ولكن تعادل في مباراته الثانية أمام طلائع الجيش، وخسر في جولته الثالثة التي كانت أمام إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد، وعلى الرغم من صعوبة هذه المباراة أيضا إلا أنه يسعى لتحقيق الفوز على الزمالك والخروج بنتيجة إيجابية أيضا.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة لها