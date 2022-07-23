موعد مباراة الزمالك وسموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز

يعيش نادي الزمالك أفضل فتراته من الموسم بعد التتويج ببطولة كأس مصر على حساب النادي الأهلي وفوزه بهدفين لهدف، وأغلق المدير الفني البرتغالي فيريرا صفحة نهائي كأس مصر وبدأ الاستعداد لبطولة الدوري الممتاز حيث يركز الفريق على الاستمرار في الصدارة والحفاظ على المركز الأول في ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز، وبدأ الفريق مباشرة في التدريبات استعدادا للجولة القادمة في الدوري الممتاز أمام سموحة.

الزمالك يلاقي نادي سموحة في الدوري

ويلاقي نادي الزمالك فريق سموحة في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءاً، ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة، ويسعى فيريرا أن يحسم البطولة الأغلى لدى جمهور الزمالك لصالحه حيث يتبقى فقط تسعة جولات على انتهاء موسم كروي طويل من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موقف الزمالك في الدوري

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في المركز الأول برصيد 58 نقطة، ويأتي خلفه نادي بيراميدز برصيد 53 نقطة، ويحل الأهلي ثالثاً برصيد 48 نقطة ويتبقى له مباراتان مؤجلتان، ويأمل المدير الفني البرتغالي فيريرا في الزحف بخطوات ثابتة نحو بطولة الدوري الدوري لتحقيق الثنائية بعد تحقيق لقب الكأس على حساب النادي الأهلي والفوز بهدفين مقابل هدف، يأتي ذلك بعد رحيل اللاعب الأهم في الزمالك أشرف بن شرقي بعد انتهاء عقده ورحيله عن نادي الزمالك.