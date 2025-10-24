موعد مباراة الزمالك وديكاداها في كأس الكونفيدرالية 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب” استاد السلام” مباراة الزمالك وديكاداها في كأس الكونفيدرالية الجمعة 24 أكتوبر 2025، والتي ضمن منافسات الأدوار الإقصائية حيث فاز الزمالك علي فريق ديكداها في المباراة السابقة.

الجولة الأدوار الإقصائية البطولة كأس الكونفيدرالية معلق المباراة محمد الشاذلي القناة الناقلة اون تايم سبورت 1 توقيت المباراة الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وديكداها

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت بالتحديد قناة اون تايم سبورت 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث المباراة.

أهمية المباراة وتأثيرها

استمرارية التنافس القاري: الزمالك يسعى لتعزيز حضوره في البطولات الإفريقية، وتجاوز هذا الدور التمهيدي يمنحه الثقة للدخول بجدية في الأدوار الرئيسية، اللاعبين والجمهور يتطلعون إلى تحقيق بداية قوية.

الفوارق الفنية والخبرة: كما ذكرنا، الزمالك يمتلك خبرة أكبر في البطولات الإفريقية، بينما ديكداها تمثل تجربة مختلفة، يوجد عامل نفسي للمواجهة – حيث قد يشعر الفريق الأصغر تحت الضغط، بينما الزمالك مطالب بالأداء المتوقّع منه.

التأثير على الجماهير والبطولة: تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة يهيئ الأجواء أمام الزمالك لاستكمال مشواره بمحفز جيد، ويشد الانتباه الإعلامي والجماهيري، كذلك، النتائج القوية في التمهيدي تمنح دفعة معنوية للفريق.

المرور إلى دور المجموعات: بما أن هذا الدور هو مرحلة التأهيل قبل دور المجموعات، فإن التأهّل يسهم في ضمان عدد أكبر من المباريات القارية، ما يعني إمكانات أكبر للدخل المالي، ولزيادة الخبرة، ولظهور أكبر للعلامة التجارية للنادي.