موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يخوض الزمالك مباراة نارية له وتحديًا قويًا للغاية أمام فريق بيراميدز العنيد في اللقاء الذي يجمع الفريقين في إطار منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدوري العام في مواجهة لن تخلو من المتعة والإثارة ولا تقبل القسمة على اثنين ويترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، على احر من جمر إذ يتألق الفريقين خلال الفترة الجارية، إليكم موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة لها،

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين بالدور الأول قد انتهت بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إذ يدخل الزمالك المواجهة النارية أمام بيراميدز متصدرًا قمة الدوري المصري حتى الآن برصيد 63 نقطة، حصدها من 27 مباراة، إذ فاز الزمالك في 20 مباراة وتعادل في 3 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر فضائية أون تايم سبورتس 1 وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري.

مباراة الزمالك و وبيراميدز في الدوري المصري

أما فريق بيراميدز فيدخل المواجهة النارية أمام الزمالك محتلًا المركز الثاني في جدول موسم مسابقة الدوري العام برصيد 59 نقطة، من خلال خوض 27 مباراة، إذ فاز الأهلي في 18 مباراة وتعادل في 5 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى، أما أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك ومنتخب مصر فيأتي في صدارة قائمة الدوري المصري إذ نجح اللاعب حتى الآن في تسجيل 13 هدفًا قبل اللقاء المرتقب مع بيراميدز في الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري العام.