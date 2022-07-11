موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لنادي الزمالك نادي المقاولون العرب غدا الثلاثاء الموافق 12 يوليو، في تمام الساعة السادسة والنصف على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى نادي الزمالك لتثبيت مركزه في البطولة، وحصد الثلاث نقاط وإسعاد جماهيره في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباراة الزمالك والمقاولون في وجود باقة من أبرز نجوم الإعلام الرياضي.

الزمالك يتصدر الدوري

يتصدر نادي الزمالك قمة الدوري برصيد 51 نقطة بفارق خمس نقاط عن بيراميدز الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 45 نقطة وجدير بالذكر أن الأهلي لديه مباراتين مؤجلتين مع نادي المقاولون العرب ونادي الإسماعيلي.

فيريرا يجتمع باللاعبين قبل المباراة

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين أمس الأحد الموافق 10 يوليو قبل مران الفريق، عرض المدير الفني للقلعة البيضاء خلالها الخطط الفنية التي يتم التدريب عليها في مران الفريق استعدادا للمواجهة الصعبة أمام نادي المقاولون العرب، كما قام «فيريرا» بتصحيح الأخطاء الفنية للاعبين في أرض الملعب، وشهد مران الفريق التدريب على العديد من الجوانب الفنية أبرزها التحرك بدون كرة وتسليم الكرة.

تبادل التهنئة في نادي الزمالك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

اجتمع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور باللاعبين في جلسة، قام خلالها بتهنئة اللاعبين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، معربا عن ثقته بهم في حصد البطولات.

وفي سياق آخر قام المدير الفني لنادي الزمالك «فيريرا» بتهنئة اللاعبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.