موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز 2022-2023

تقام غدا الخميس مباراة الزمالك والمصري في الدوري المصري الممتاز الساعة السابعة بتوقيت مصر، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 7 نقاط، كما يحتل المصري المركز العاشر برصيد 4 نقاط، وانتهت منذ أيام مباراة الزمالك والمصري في كأس مصر بفوز نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء ليصعد لمقابلة نادي بيراميدز في دور النصف النهائي لبطولة كأس مصر.

قائمة الزمالك والمصري

الزمالك :

حراسة المرمى : محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم.

خط الدفاع : عمر جابر، محمد طارق، مصطفى الزناري، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، حمزة المثلوثي، حاتم سكر.

خط الوسط : عمرو السيسي، محمد حسام بيسو، أمام عاشور، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى زيزو، سيد نيمار، سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم : يوسف أسامة، حسام أشرف.

المصري :

الحراس : محمود جاد، أحمد مسعود، عصام ثروت.

الدفاع : عماد الدين، دبش، إسلام أبو سليمة، عمرو موسي،عمرو طارق،كريم العراقي،حسين السيد،عمرو السعداوي.

الوسط : فريد شوقي، إيميكا، إلياس الجلاصي، حسن علي، محمد عنتر، الشيخ، عبد الرحيم دغموم، محمد عبد اللطيف، إسلام عطية.

الهجوم : مرعي، مروان حمدي، زياد فرج، فرانك إيتوجا، أنتوني أوكبوتو.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك والمصري

تشكيل نادي الزمالك :

محمد عواد، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، عمرو السيسي، محمد أشرف روقا، سيد نيمار، عمر جابر، أمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد مصطفى زيزو.

تشكيل نادي المصري :

محمود جاد، كريم العراقي، دبش، أبو سليمة، حسين السيد، عماد الدين، إلياس الجلاصي ، إيميكا، فريد شوقي، مروان حمدي، حسن علي.